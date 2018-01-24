Этот пункт Послания стал закономерным продолжением задач программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного соз­нания» и вызывает поддерж­ку и энтузиазм у творческой интеллигенции страны. Неоспорима важность сохранения историчес­кого наследия, своей культуры, собственного национального кода, осознания целостности нашего государства. Сейчас, в условиях форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана и перехода к инновационной экономике, главным ресурсом является развитие человеческого капитала на основе повышения профессиональных требований к кадрам, включая уровень интеллектуального и культурного развития личности.

Новейшая информация в нау­ке и технике требует соответствующих знаний, навыков и психологической готовности к принятию решений и действиям в нестандартных ситуациях, творческого, инициативного подхода к делу, умения взять на себя ответственность, что предполагает повышение компетенций и качества человеческих ресурсов. В связи с этим возникает необходимость в изменении менеджмен­та образования и сис­темы культуры и информации как ключевой фигуры в формировании конкурентоспособности страны в мировом информационном сообществе. Известно, что недостаточно высокий уровень образованности народа может представлять реальную угрозу социально-экономическому развитию, а в более широком плане – национальной безопас­ности государства.

С этой точки зрения национальные проекты по реформированию системы менеджмента образования и информации должны включать книгоиздание как важнейшую культурообразующую структуру, имеющую непреходящее значение в формировании конкурентоспособности нации во всех сферах социальной, гуманитарной, образовательной, политической и экономической деятельности. Книги и чтение играют особую роль, являясь ключом к информации, ведь читаю­щая нация – нация развивающаяся. В этом плане хорошая книга – не только носитель информации, знаний, она помогает воспитанию, совершенствованию внутреннего мира человека. Чтение качественных книг молодым поколением способствует повышению интеллектуального потенциала нации. Мне, как работнику культуры и информации, особенно близка задача формирования и воспитания молодого поколения на лучших образцах мировой и национальной литературы. Сегодня казахстанским читателям доступны книги самых разных стран и самых различных направлений, это касается и научной, и деловой, и художественной литературы.

Свой вклад в развитие интеллектуального уровня нации вносит издательская система республики. В настоящее время она представлена почти 380 издательствами и издающими организациями. Отечественные издательства в среднем выпускают порядка 4 991 наименования книг и брошюр со средним тиражом одной книги 3 500 экземпляров и общим тиражом около 16 млн 364 тыс. 540 экземпляров. Из них художест­венная литература составляет около 15% от общего количества выпускаемых книг в стране.

Для казахстанского книгоиздательского бизнеса можно выделить 10 издательств-лидеров, которые выпускают 36,6% от общего числа наименований книг и брошюр за год и занимают весомую часть книжного рынка посредством выпуска учебной и учебно-методической литературы. Среди них – «Алматыкітап», «Атамұра», «Фолиант», «Мектеп», «Қазақ университеті». Наибольшая издательская активность характерна для Алматы и Астаны. Здесь сосредоточен 61% от общего объема книгоиздания в Казахстане. Такая концент­рация издательской деятельности в одном месте несколько тормозит функционирование книжного рынка и затрудняет эффективное обеспечение населения книгами, а также сдерживает развитие книгоиздания в областях страны.

Одно из важных направлений государственной политики в области книгоиздания – формирование издательских программ, а также целевое планирование и выпуск социально значимой литературы, ориентированной на удовлетворение потребнос­тей общества, на развитие отечественного книгоиздания и формирование информационной инфраструктуры книжного сектора. В Казахстане существует государственная поддерж­ка национального книгоиздания, которая осуществляется путем финансирования выпуска книг в рамках государственной прог­раммы «Издание социально важных видов литературы» и Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011–2020 годы.

Учебная литература в стране занимает первое место среди всей издающейся печатной продукции и составляет порядка 1 735 наименований книг ежегодно. Издание качественной, соответствующей требованиям современности учебной литературы также решает задачу модернизации сферы образования, о необходимости которой Президент говорит в Послании.

Сохранение и развитие традиций и обычаев многонационального населения – основной постулат государственной политики республики в области культуры.

Литература в респуб­лике издается в среднем на 12–16 языках народов, проживающих в Казах­стане, и на языках других народов мира. Наибольшее количество книг выпускается на казахском и русском языках: порядка 2 270 и 1 650 наименований соответственно. Выходят в свет книги на уйгурском, узбекском, английском, немецком, турецком и других языках. При этом увеличилось количество переводов с казахского языка на русский, английский, китайский и другие языки.

Так, в США изданы сборник поэзии Мукагали Макатаева, повесть Бердибека Сокпакбаева «Меня зовут Кожа», произведения Абиша Кекилбаева, Смагула Елубая, Олжаса Сулейменова. В прошлом году были изданы повести и рассказы Оралхана Бокее­ва. Издание книг казахстанских авторов на иностранных языках дает возможность зарубежным читателям через книги получить представление об истории, культуре, менталитете нашего народа, лучше узнать Казахстан.

Как представляется, для повышения конкурентоспособности книгоиздания в стране и для развития культурного, духовного и интеллектуального потенциала общества, его успешной конкуренции и сотрудничества на мировом уровне необходимо совершенствовать эффективность форм пропаганды казахстанской и мировой издательской культуры, содействовать сохранности и наиболее полному комплектованию архивного фонда Республики Казахстан – одного из составляющих культурного наследия нации. Также следует повышать качество редакционно-издательской печатной и другого рода информационной продукции страны, совершенствовать правовое поле авторов, книгоиздательств и потре­бителей информации, инициировать проекты, направленные на поддержку молодых авторов и их произведений.

Книжное дело страны и дальше будет вносить свой вклад в сохранение и развитие национального культурного наследия, содействовать развитию интеллектуального потенциала нации, что является одной из приоритетных задач, поставленных в Пос­лании Президента Нурсултана Назарбаева «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции».