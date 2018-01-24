Этот пункт Послания стал закономерным продолжением задач программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и вызывает поддержку и энтузиазм у творческой интеллигенции страны. Неоспорима важность сохранения исторического наследия, своей культуры, собственного национального кода, осознания целостности нашего государства. Сейчас, в условиях форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана и перехода к инновационной экономике, главным ресурсом является развитие человеческого капитала на основе повышения профессиональных требований к кадрам, включая уровень интеллектуального и культурного развития личности.
Новейшая информация в науке и технике требует соответствующих знаний, навыков и психологической готовности к принятию решений и действиям в нестандартных ситуациях, творческого, инициативного подхода к делу, умения взять на себя ответственность, что предполагает повышение компетенций и качества человеческих ресурсов. В связи с этим возникает необходимость в изменении менеджмента образования и системы культуры и информации как ключевой фигуры в формировании конкурентоспособности страны в мировом информационном сообществе. Известно, что недостаточно высокий уровень образованности народа может представлять реальную угрозу социально-экономическому развитию, а в более широком плане – национальной безопасности государства.
С этой точки зрения национальные проекты по реформированию системы менеджмента образования и информации должны включать книгоиздание как важнейшую культурообразующую структуру, имеющую непреходящее значение в формировании конкурентоспособности нации во всех сферах социальной, гуманитарной, образовательной, политической и экономической деятельности. Книги и чтение играют особую роль, являясь ключом к информации, ведь читающая нация – нация развивающаяся. В этом плане хорошая книга – не только носитель информации, знаний, она помогает воспитанию, совершенствованию внутреннего мира человека. Чтение качественных книг молодым поколением способствует повышению интеллектуального потенциала нации. Мне, как работнику культуры и информации, особенно близка задача формирования и воспитания молодого поколения на лучших образцах мировой и национальной литературы. Сегодня казахстанским читателям доступны книги самых разных стран и самых различных направлений, это касается и научной, и деловой, и художественной литературы.
Свой вклад в развитие интеллектуального уровня нации вносит издательская система республики. В настоящее время она представлена почти 380 издательствами и издающими организациями. Отечественные издательства в среднем выпускают порядка 4 991 наименования книг и брошюр со средним тиражом одной книги 3 500 экземпляров и общим тиражом около 16 млн 364 тыс. 540 экземпляров. Из них художественная литература составляет около 15% от общего количества выпускаемых книг в стране.
Для казахстанского книгоиздательского бизнеса можно выделить 10 издательств-лидеров, которые выпускают 36,6% от общего числа наименований книг и брошюр за год и занимают весомую часть книжного рынка посредством выпуска учебной и учебно-методической литературы. Среди них – «Алматыкітап», «Атамұра», «Фолиант», «Мектеп», «Қазақ университеті». Наибольшая издательская активность характерна для Алматы и Астаны. Здесь сосредоточен 61% от общего объема книгоиздания в Казахстане. Такая концентрация издательской деятельности в одном месте несколько тормозит функционирование книжного рынка и затрудняет эффективное обеспечение населения книгами, а также сдерживает развитие книгоиздания в областях страны.
Одно из важных направлений государственной политики в области книгоиздания – формирование издательских программ, а также целевое планирование и выпуск социально значимой литературы, ориентированной на удовлетворение потребностей общества, на развитие отечественного книгоиздания и формирование информационной инфраструктуры книжного сектора. В Казахстане существует государственная поддержка национального книгоиздания, которая осуществляется путем финансирования выпуска книг в рамках государственной программы «Издание социально важных видов литературы» и Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011–2020 годы.
Учебная литература в стране занимает первое место среди всей издающейся печатной продукции и составляет порядка 1 735 наименований книг ежегодно. Издание качественной, соответствующей требованиям современности учебной литературы также решает задачу модернизации сферы образования, о необходимости которой Президент говорит в Послании.
Сохранение и развитие традиций и обычаев многонационального населения – основной постулат государственной политики республики в области культуры.
Литература в республике издается в среднем на 12–16 языках народов, проживающих в Казахстане, и на языках других народов мира. Наибольшее количество книг выпускается на казахском и русском языках: порядка 2 270 и 1 650 наименований соответственно. Выходят в свет книги на уйгурском, узбекском, английском, немецком, турецком и других языках. При этом увеличилось количество переводов с казахского языка на русский, английский, китайский и другие языки.
Так, в США изданы сборник поэзии Мукагали Макатаева, повесть Бердибека Сокпакбаева «Меня зовут Кожа», произведения Абиша Кекилбаева, Смагула Елубая, Олжаса Сулейменова. В прошлом году были изданы повести и рассказы Оралхана Бокеева. Издание книг казахстанских авторов на иностранных языках дает возможность зарубежным читателям через книги получить представление об истории, культуре, менталитете нашего народа, лучше узнать Казахстан.
Как представляется, для повышения конкурентоспособности книгоиздания в стране и для развития культурного, духовного и интеллектуального потенциала общества, его успешной конкуренции и сотрудничества на мировом уровне необходимо совершенствовать эффективность форм пропаганды казахстанской и мировой издательской культуры, содействовать сохранности и наиболее полному комплектованию архивного фонда Республики Казахстан – одного из составляющих культурного наследия нации. Также следует повышать качество редакционно-издательской печатной и другого рода информационной продукции страны, совершенствовать правовое поле авторов, книгоиздательств и потребителей информации, инициировать проекты, направленные на поддержку молодых авторов и их произведений.
Книжное дело страны и дальше будет вносить свой вклад в сохранение и развитие национального культурного наследия, содействовать развитию интеллектуального потенциала нации, что является одной из приоритетных задач, поставленных в Послании Президента Нурсултана Назарбаева «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции».