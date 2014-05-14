Хорошая «разведка» – богатая добыча

В брифинге также приняли участие руководители отечественных и зарубежных компаний, которые будут задействованы в осуществлении данной программы. Среди них – председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Эдуард Огай, генеральный директор KORES Ко Джонг Сик, главный управляющий отдела разведки и геологии Iluka Resources Limited Виктор Хьюго, директора геологоразведочных операций Rio Tinto в Евразийском регионе – Кен Тейнтон и в Центральной Азии – Гари Ходгкинсон.
Программа геологоразведочных работ на 2015–2019 годы нацелена на изучение территории Казахстана для оценки прогнозных ресурсов, на укрепление минерально-сырьевой базы за счет открытия новых месторождений полезных ископаемых, наполнения банка данных цифровой геологической информацией и ликвидацию аварийных нефтегазовых скважин. Н. Сауранбаев подчеркнул одну из особенностей нынешней программы по сравнению с предыдущим проектом. Если предшествующий 5-летний план предусматривал финансирование порядка 40 млрд. тенге, то в текущем году Правительство выделило на проведение геологоразведочных работ более 119 млрд. тенге.
Принятая программа призвана решить ряд важных вопросов, таких как опережающее геологическое изучение по наиболее востребованным, но наименее обеспеченным запасам минерального сырья, например, цветных и редкоземельных металлов, включая золото. В планах – развитие прикладной геологической науки, трансферт технологий и подготовка специалистов-геологов. Ожидается привлечение инвестиций в геологоразведку, будет осуществляться внедрение международных стандартов и развитие государственно-частного партнерства с ведущими компаниями в рамках государственного геологического изучения недр. Предполагается, что инвестиции крупных частных и национальных компаний в программу на 2015–2019 годы составят 900 млрд. тенге.
Еще одной особенностью этих работ является внедрение в геологоразведочный процесс технологически совершенных методов, таких как проведение опережающих аэрогеофизических работ по площадям предстоящего проведения региональных работ, внедрение геохимического картирования методом подвижных форм, а также использование результатов дистанционного зондирования Земли. Эти работы уже проводятся за счет государственного бюджета и позволят изучить недра на глубину более 1 км по твердым полезным ископаемым и до 15 км – по углеводородному сырью.
В рамках программы геологоразведочных работ будет активизирована деятельность по геологическому изучению районов вокруг моногородов. Так, в Жезказганском регионе уже начато геохимическое картирование на площади более 130 тыс. кв. км методом подвижных форм. В этих работах активное участие принимает АО «Казгеология». Также геологоразведочные работы запланированы в рамках комплексного плана социально-экономического развития городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района Карагандинской области.
Программа будет реализовываться сервисными геологоразведочными компаниями разных форм собственности за счет средств республиканского бюджета с использованием методов ГЧП.
За годы независимости было открыто 10 месторождений твердых полезных ископаемых. Из них наиболее крупные – Варваринское в Костанайской области (золото – 25 тонн, серебро – 22 тонны, медь – 65,1 тыс. тонн); Нурказган (золото – 41 тонна, серебро – 279 тонн, медь – более 1 млн. тонн) и Ушкатын-III (свинец – 956 тыс. тонн, марганец – 51 млн. тонн) в Карагандинской области. По углеводородному сырью было открыто 72 месторождения.
Олег ТАРАСОВ