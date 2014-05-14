Хорошая «разведка» – богатая добыча

В брифинге также приняли участие руководители отечественных и зарубежных компаний, которые будут задействованы в осуществлении данной программы. Среди них – председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Эдуард Огай, генеральный директор KORES Ко Джонг Сик, главный управляющий отдела разведки и геологии Iluka Resources Limited Виктор Хьюго, директора геологоразведочных операций Rio Tinto в Евразийском регионе – Кен Тейнтон и в Центральной Азии – Гари Ходгкинсон.

Программа геологоразведочных работ на 2015–2019 годы нацелена на изучение территории Казахстана для оценки прогнозных ресурсов, на укрепление минерально-сырьевой базы за счет открытия новых месторождений полезных ископаемых, наполнения банка данных цифровой геологической информацией и ликвидацию аварийных нефтегазовых скважин. Н. Сауранбаев подчеркнул одну из особенностей нынешней программы по сравнению с предыдущим проектом. Если предшествующий 5-летний план предусматривал финансирование порядка 40 млрд. тенге, то в текущем году Правительство выделило на проведение геологоразведочных работ более 119 млрд. тенге.

Принятая программа призвана решить ряд важных вопросов, таких как опережающее геологическое изу­чение по наиболее востребованным, но наименее обеспеченным запасам минерального сырья, например, цветных и редкоземельных металлов, включая золото. В планах – развитие прикладной геологической науки, трансферт технологий и подготовка специалистов-геологов. Ожидается привлечение инвестиций в геологоразведку, будет осуществляться внедрение международных стандартов и развитие государственно-частного партнерства с ведущими компаниями в рамках государственного геологического изучения недр. Предполагается, что инвестиции крупных частных и национальных компаний в программу на 2015–2019 годы составят 900 млрд. тенге.

Еще одной особенностью этих работ является внедрение в геологоразведочный процесс технологически совершенных методов, таких как проведение опережающих аэрогеофизических работ по площадям предстоящего проведения региональных работ, внедрение геохимического картирования методом подвижных форм, а также использование результатов дистанционного зондирования Земли. Эти работы уже проводятся за счет государственного бюджета и позволят изучить недра на глубину более 1 км по твердым полезным ископаемым и до 15 км – по углеводородному сырью.

В рамках программы геологоразведочных работ будет активизирована деятельность по геологическому изучению районов вокруг моногородов. Так, в Жезказганском регионе уже начато геохимическое картирование на площади более 130 тыс. кв. км методом подвижных форм. В этих работах активное участие принимает АО «Казгеология». Также геологоразведочные работы запланированы в рамках комплексного плана социально-экономического развития городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района Карагандинской области.

Программа будет реализовываться сервисными геологоразведочными компаниями разных форм собственности за счет средств республиканского бюджета с использованием методов ГЧП.

За годы независимости было открыто 10 месторождений твердых полезных ископаемых. Из них наи­более крупные – Варваринское в Костанайской области (золото – 25 тонн, серебро – 22 тонны, медь – 65,1 тыс. тонн); Нурказган (золото – 41 тонна, серебро – 279 тонн, медь – более 1 млн. тонн) и Ушкатын-III (свинец – 956 тыс. тонн, марганец – 51 млн. тонн) в Карагандинской области. По углеводородному сырью было открыто 72 месторождения.

Олег ТАРАСОВ