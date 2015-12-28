​Хорошая школа

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Раиса ТАМАБАЕВА, директор профессионального колледжа № 9, Караганда

В Послании наш Президент выделил как приоритет в подъеме благосостояния народа социальную программу. Она меня очень порадовала. В такое время подумали о бюджетниках. Работникам образования поднимут на 29% заработную плату. Что можно сказать нашему Президенту, кроме слов благодарности?! До 2017 года все желающие получат бесплатное профессионально-техническое образование. И в Карагандинской области есть все для этого. В каждом районе и городе имеются профессиональные колледжи, для их учащихся создан ряд социальных льгот.

Изучив опыт Германии, США, дуальную систему, с которой раньше были знакомы, мы неуклонно идем к международным стандартам. Наш базовый опыт надо просто осовременить. И это хорошо понимают исполнительные и представительные органы власти. Повернулась к нам лицом и Палата предпринимателей, которая помогает сблизить колледжи и предприятия.

Проработав в ПТО 40 лет, из которых 28 – в должности директора колледжа, не устаю говорить нашим учащимся, что, получив рабочую профессию, они смогут не только прокормить себя, но и состояться как специалисты, закалить характер. С профессией человек чувствует себя увереннее, смелее, становится ответственнее: работа на производстве не терпит безответственности. И самый яркий пример – биография нашего Президента. Глава государства всего добился сам. В этом помог ему рабочий характер. Тяжелый труд не испугал юношу, только прибавил ему авторитета в коллективе.

Преемственность, наставничество никогда не теряют ценности. Когда мы со студентами говорим на тему о том, как профессия формирует характер, то ребята сами называют примеры тех, кто, начав с рабочей профессии, прославил имя честным трудом. Сергей Королев, генеральный конструктор космических кораблей, первый космонавт Юрий Гагарин, наши металлурги Аргын Жунусов, Тулеген Адам-Юсупов, Сергей Дрожжин. Разве они не доказательство того, что, пройдя рабочую закалку, человек достигает любых вершин? Это мощная школа жизни. В среде педагогов и мастеров говорят: кто прошел «профтех», тот сможет работать в любой структуре, потому что он знает и производство, и организацию учебного процесса, и педагогику. Человек учится сначала ремеслу, потом получает высшее образование. Постигший профессию – лучший менеджер. Так что профессиональное техническое образование себя всячески оправдало. 

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