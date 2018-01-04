​Хорошая традиция

На «параде лучших» отмечаются заслуги ребят всех возрас­тов – от дошколят до учеников выпускного класса. Большую помощь в организации торжественной линейки оказывают спонсоры – местные предприниматели, руководители крестьянских хозяйств и магазинов. Подарки лучшим ученикам вручают Дед Мороз и Снегурочка.

Накануне праздничного мероприятия все школьники по-новогоднему украсили свои кабинеты. Победителям этого конкурса были вручены сладкие подарки – новогодние торты, общая масса которых составила ни много ни мало 45 кг! Попробовать их довелось всем ученикам школы. Лакомство весом почти полцентнера подарили ребятам выпускники Чаганской школы прошлых лет, а ныне успешные предприниматели Алибек Мергалиев, Акканым Джумагалиева, Жанылсын Нагуманова, Дмитрий и Александра Зуевы.