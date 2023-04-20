Хорошая возможность

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Любовь Доброта, Шымкент

Военнослужащие срочной службы механизированной бригады собираются воспользоваться возможностью получить бесплатное высшее образование.

фото пресс-службы гарнизона

Срочную воинскую службу этой вес­ной завершают 120 солдат механизированной бригады. Среди них есть те, кто решил получить высшее образование, воспользовавшись льготой, предоставляемой демобилизованным со стороны государства. Право учиться бесплатно в вузах получают те военнослужащие, кто показал высокие результаты в сфере боевой подготовки и воинской дисциплины.

Рядовой Нурмухаммед Авид служит в должности водителя. Узнав о нововведении, молодой человек решил воспользоваться возможностью получить высшее образование. После завершения службы он планирует поступить в университет на факультет спорта и туризма.

– Очень рад, что у меня есть шанс после армии получить бесплатное высшее образование, – говорит он. – Я мечтал служить в армии и в течение всего года добросовестно выполнял свой воинский долг, строго соблюдал дисциплину. В ближайшее время меня и моих товарищей ждет увольнение в запас. Очень хочу стать студентом, открыть новую страницу своей жизни.

Теперь в распорядке дня Нурмухаммеда, как и его сослуживцев, решивших после службы в армии получить высшее образование, появились дополнительные занятия. После того, как военнослужащим предоставили право поступить в вузы на льготных условиях, в воинской части для них выделили специальное время для занятий. Его солдаты используют, чтобы восполнить пробелы в знаниях, поработать с первоисточниками.

Для тех, кто хотел бы учиться дальше, но не определился с выбором будущей специальности, в части проводится проф­ориентационная работа. Есть буклеты разных учебных заведений с информацией об условиях поступления, специальностях, возможностях и преимуществах для прошедших армейскую школу.

В целом по стране порядка 3 000 воен­но­служащих получат образовательные льготы на поступление в вузы. Для этого солдат должен отслужить по установленным срокам, иметь аттестат об окончании средней школы либо документ о наличии технического, профессионального, послесреднего или высшего образования.

Для получения льгот уволенным в запас после службы в армии достаточно представить перечень документов в вузы, добавив к ним справку о прохождении срочной воинской службы, которая выдается в ЦОНах, и копию военного билета.

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