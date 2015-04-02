Хорошее начало с помощью «Даму»

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Чингиз ТАШЕНОВ
Изначально мощность предприятия была 30 кубов в час. Постепенно обороты увеличивались, так как рынок стройматериалов переживает резкий подъем, увеличился спрос на изделия. В связи с этим компания приняла решение приобрести второй завод уже большей мощности, а также спецтехнику и паровые котлы. В итоге предприятию удалось увеличить выпуск продукции более чем в 2 раза. Компания арендовала производственный комплекс, но высокая арендная плата мешала ей и дальше вкладывать средства в расширение производства.
Благодаря средствам Нацфонда, выделенным на поддержку проектов в обрабатывающей промышленности и при поддержке фонда «Даму» ТОО выкупило комплекс, что дало возможность сэкономить средства, направив их на расширение производства и ассортимента продукции, а также создать дополнительные рабочие места и расширить рынок сбыта.
Сегодня предприятие работает с 30 строительными компаниями Акмолинской, Северо-Казахстанской областей и Астаны. Список выпускаемой продукции увеличился с 3 до 14 видов фундаментальных блоков, 6 видов товарного бетона, 5 видов раствора, а также перемычек. Сегодня в ТОО трудится более 40 человек.
Компания не намерена останавливаться на достигнутом. В перспективе планируется увеличение ассортимента изделий, а также приобретение оборудования по выпуску свай, прогонов, ригелей, маршей, плит перекрытия и многое другое. По словам директора ТОО Павла Полежаева, успех предприятия обеспечивается высокой компетенцией специалистов, задействованных на всех участках производства, а также финансовой поддержкой государства и местных банков.

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