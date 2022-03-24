В Кызылорде в школе № 264 имени Такея Есетова открыты обсерватория и киностудия для детей. Таким образом был использован грант акима области в 34 млн тенге, который был выделен учебному заведению за победу в номинации «Лучшая школа региона-2021».

«В обсерватории дети могут работать с таким оборудованием, как телескоп, процессор, спектроскоп, специальная призма и шлем Vive pro 2, – пояснили на церемонии открытия обсерватории и студии в школе.

– А в киностудии установлено современное оборудование для съемки качественного видеоконтента, созданы условия для свободного занятия детей творческой работой».

Так что празднование Наурыза в этой школе началось с хороших новостей, и праздник юные почемучки, по всей видимости, проведут, осваи­вая новое оборудование.

«А еще у нас есть кабинет Bio Master, где учащиеся делают различные макеты из пластичных материалов вручную и учатся краеведению, – рассказали в школе № 264.

– И новый инклюзивный кабинет, который посещают дети, нуждающиеся по состоя­нию здоровья в особой заботе. Здесь с ними занимаются лечебной физкультурой».

К слову, эта школа в рамках программы посольства Японии в РК «Корни травы» получила свыше 27 млн тенге на приобретение транспорта – школьного автобуса для детей с окраин. На новом автобусе в школу ездят с комфортом дети с дачных массивов «Сабалак» и «Эдельвейс», а скоро для школы будет куп­лен еще и микроавтобус, можно будет небольшими группами ездить на экскурсии, конкурсы, смотры, концерты, в театр.