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Хорошие каникулы – безопасные каникулы
Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Летний отдых детей должен быть насыщенным, интересным и, конечно же, безопасным.

Расширение возможностей организации отдыха, досуга и занятости детей и обеспечение их безопасности в летний период обсуждали недавно участники заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Западно-Казахстанской области. Не делить зоны ответственности, а усилить взаимодействие призвал участников заседания председатель комиссии, заместитель акима ЗКО Бакытжан Нарымбетов.

Так, недавно акимат облас­ти инициировал межведомственную акцию «Безопасное детство-2022», девиз которой «Безо­пасность детей – дело всех и каждого!». Ее проведение обус­ловлено задачами Года детей и республиканской концепции «Дети Казахстана – наполним лето радостью!». Именно объединение усилий исполнительных и правоохранительных органов, а также неправительственного сектора, проведение ими планомерной информационно-разъяснительной работы и профильных мероприятий позволит снизить количество дорожно-транспорт­ных и других чрезвычайных происшествий, тяжесть их последствий для детей, оздоровить криминогенную обстановку на улицах и в других общественных местах, повысить уровень ответственности детей и подростков за собственное поведение и доверие населения к органам власти в сфере безопасности.

На заседании был представлен план мероприятий по семи направлениям: безопасность на воде, пожарная безопасность, безо­пасность дома, в общественных местах, на дорогах, в загородных лагерях, а также обеспечение безопасного детского труда. В рамках реализации акции дан ряд поручений.

В частности, управлению образования рекомендовано расширить содержание организованного отдыха детей в направлении «Краеведение», акиматам города и районов – усилить контроль качества организации отдыха, занятости и трудоустройства детей летом с максимальным охватом несовершеннолетних из социально уязвимых семей и детей, состоящих на учете в правоохранительных органах, департаменту по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами – провести мониторинг действующих пляжей на наличие и оснащение детских пляжей, определить перспективы их развития.

Ярким примером межведомственного взаимодействия стала реализуемая в Западно-Казах­станской области с ноября прошлого года программа «Наставничество». Ее суть заключается в шефстве известных спортсменов, тренеров над воспитанниками Детской деревни семейного типа. Вот и эти летние каникулы ребята проведут вместе с наставниками в походах, экскурсиях, лагерях.

Воспитанники Детской деревни уже отдохнули в лагере «Достык» при центре туризма района Байтерек, побывали в Ханской роще. Запланирован совместный выезд на озеро Чалкар, а также смена в палаточном лагере, расположенном на территории пригородного лагеря «Атамекен».

Несмотря на усиление проводимой работы, несчастные случаи и правонарушения, жерт­вами и пострадавшими, а нередко и нарушителями закона в которых выступают несовершеннолетние, еще имеют место. Не случайно члены комиссии и заместители акимов районов особое внимание уделили выполнению поручений, внесенных Координационным советом прокуратуры области по обеспечению законности правопорядка и борьбы с преступностью.

Так, в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Дети в ночном городе», прошедшего с 24 по 29 июня, было выявлено 441 административное правонарушение. Страшно представить, чем может обернуться пребывание детей и подростков без взрослых в ночное время на улицах, в развлекательных заведениях, продажа им алкоголя. В ходе ОПМ были задействованы не только сотрудники полиции, но и представители комиссии по защите прав детей, управлений здравоохранения, образования, общественных объединений, СМИ.

Сегодня и молодежь активно подключается к работе по профилактике правонарушений и сохранению правопорядка. Недавно на патрулирование улиц областного центра вышла Народная дружина, объединившая в своих рядах волонтеров молодежных общественных объе­динений, ветеранов внутренних дел и участников военных конфликтов. Дружинники помогают поддерживать порядок в местах массового скопления людей, выходят в рейды с полицейскими. Волонтерам выдана специальная экипировка, средства связи, с ними проводится инструктаж. Решается вопрос получения ими удостоверений помощников полиции.

В рамках практической подготовки запланировано проведение военно-патриотических сборов. В текущем году дружинники стали участниками нескольких рейдов, в том числе двух – по выявлению несовершеннолетних и подростков, находящихся вне дома в ночное время суток. Пока Народная дружина несет свою вахту в Уральске. Но, как отмечают кураторы проекта из областного управления по вопросам молодежной политики ЗКО, если в конце года будет виден положительный результат работы, то этот опыт возьмут на вооружение и районы.

В ходе заседания обсуждалась и другая межведомственная прак­тика организации безопас­ного и активного отдыха, занятости и трудоустройства детей, посылом которой стала позиция Президента страны, акцентировавшего внимание общества на детях и необходимости принимать конкретные меры для защиты и всестороннего развития подрастающего поколения.

В частности, руководитель управления физической культуры и спорта ЗКО Каймен Есендия­ров поделился перспективами развитии формата подушевого финансирования в регионе, рассказал о систематически проводимой работе по привлечению детей к спорту, укреплению их здоровья, а также об утвержденной программе по организации летнего отдыха юных спортсменов из восьми районов. Цель конкурсов, спортивных состязаний, экс­курсий – развитие спортивного потенциала ребят, повышение их нравственно-духовного уровня.

После обсуждения комплекс­ных мер и вынесения поручений комиссия продолжила работу в формате практикума. Ее представители выехали в район Байтерек для консультирования населения по вопросам повышения качества жизни детей в сфере образования, здравоохранения, трудоустройства и спорта. Также члены комиссии посетили поликлинику, центр детско-юношеского туризма и экологии, участки, где работают отряды «Жасыл ел», дом культуры, определили проблемные вопросы, которые необходимо решать сообща.

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