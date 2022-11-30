​​​​​​​Хорошие перспективы

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Жанар Мыктыбаева, область Жетысу

После разделения Алматинской области у жителей Жетысу появились сомнения: а сможет ли регион, не имеющий крупных предприятий, твердо встать на ноги?

Судя по результатам очередной сессии областного маслихата, в ходе которой депутатами был рассмотрен и одобрен План развития области до 2025 года, у региона есть все возможности демонстрировать устойчивую динамику роста.

Документом определены три основных направления: «Благополучие граждан», «Регион – комфортный и безопасный для проживания», «Сильная экономика». В рамках успешной реализации данного плана валовой региональный продукт области к 2025 году, как ожидается, превысит 1,7 трлн тенге.

По данным областного управления экономики и бюджетного планирования, в стратегическом для региона документе учтены приоритеты и задачи, поставленные в Национальном плане развития страны до 2025 года, а также показатели и мероприятия десяти национальных проектов.

При этом по каждому направлению намечены конкретные цели и индикаторы, взаимосвязанные с возможностями и перспективами региона. На данном этапе определяются пути достижения поставленных целей, просчитываются необходимые ресурсы.

В ближайшие годы в обрабатывающей промышленности области будет осуществлено 30 прорывных инвестиционных проектов и 24 проекта на территории СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота».

Благодаря ежегодной господдержке в рамках Национального плана по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы планируется профинансировать свыше 220 проектов, в том числе просубсидировать 108, предоставить гарантирование по 88 и гранты по 24 проектам.

В регионе расширят площади возделывания приоритетных сельскохозяйственных культур, в том числе сахарной свек­лы до 12,2 тыс. га к 2025 году, закупят более 600 единиц сельхозтехники. В аграрный оборот планируется ввести 16 тыс. га и восстановить орошение на более чем 30 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Будет построено 1,2 млн кв. м жилья и 827,6 км сетей инженерной инфраструктуры. В сфере туризма планируется воплотить в жизнь проекты на территориях, включенных в Карту туристификации: побережья озер Алаколь, Балхаш, государственных национальных природных парков «Алтын-Эмель», «Жонгар-Алатау» и города Текели, расположенного у подножия Джунгарского Алатау.

В целом до 2025 года в сферу туризма будет привлечено 79,1 млрд тенге инвестиций, туристский поток достигнет 2,4 млн человек в год.

В здравоохранении особое внимание будет уделено развитию сельской медицины, повышению качества услуг в глубинке. На карте области появятся 15 врачебных амбулаторий, 39 фельд­шерско-акушерских и пять медицинских пунктов. Оснащение медицинским оборудованием ПМСП к 2025 году будет доведено до 100%. Ожидаемый рост продолжительности жизни населения области превысит 75 лет.

В образовании в ближайшие годы главной задачей остается ликвидация дефицита ученических мест и снижение числа приспособленных школ. За три года планируется построить 25 новых учебных заведений. Охват дошкольным воспитанием и обучением детей от двух-шести лет достигнет 89,4%, от трех-шести лет – 100%.

За счет реализации инфраструктурных проектов обеспеченность централизованным водоснабжением будет доведена до 100%, доля автодорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, – до 98%, уровень газификации – до 52%.

Для обеспечения безопасности населения намечено установить 585 камер видеонаблюдения в общественных местах, открыть 16 участковых пунктов полиции, совмещенных с жильем, обеспечить защиту восьми населенных пунктов от воздействия паводковых вод, создать 33 пожарных поста.

К 2025 году 100% услуг государственных органов будет автоматизировано и переведено в электронный формат, что позволит сократить сроки их оказания.

В результате исполнения мероприятий, предусмотренных в Плане развития области Жетысу, будет обеспечено повышение конкурентоспособности экономики региона и, соответственно, улучшение качества жизни населения.

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