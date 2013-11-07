Хорошим битумом по плохим дорогам

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Проект, который почти полностью финансируется за счет китайской стороны, возведен в рамках программы ФИИР. На этапе строительства здесь трудятся около тысячи человек, во время эксплуатации их будет чуть меньше трехсот.

– Это будут полностью местные кадры. Мы уже приняли на работу выпускников местного университета и политехнического колледжа. Все они прошли обучение в Шымкенте и в Китае, – говорит технический директор завода Сейлхан Джусупбеков.

Завод будет производить модифицированные битумы. Новое производство не имеет аналогов в Казахстане. Уже готовый битум по тонне планируют упаковывать в огромные мешки – биг-бэги. Порядка 25 тыс. тонн нефти с месторождения Каражанбас уже находятся в двух резервуарах предприятия. Прибыла также 1 тыс. тонн печного топлива для обкатки оборудования.

– Битумные заводы у нас есть в Шымкенте и Павлодаре, в других городах – мелкие кустарные производства. Но на всех этих заводах производят окисленный битум. Здесь же начнут выпускать модифицированный. В нем будут добавки, к примеру, – резина и каучук, которые обеспечат эластичность и повысят связующие свойства, – объясняет заместитель генерального директора завода Серик Байсексенов.

По утверждению специалистов, только такой битум сейчас применяется в строительстве европейских дорог. Проектная мощность завода – 406 тыс. тонн окисленного и 120 тыс. тонн модифицированного битума, что позволит полностью покрыть всю потребность республики в битумах.

– В Казахстане у нас нет конкурентов. Такой битум выпускают только в России. Сейчас его оттуда и завозят. После того как мы начнем выпускать свой собственный, потребности в его завозе извне не будет. Сейчас наши дорожники пока работают с окисленным битумом. Но нужно приучать их к более высокому качеству. Да, это немного дороже. Зато и намного качественней, – говорит С. Байсексенов.

Уже сейчас на заводе планируют, что мангистауский битум будут использовать при строительстве дороги Западная Европа – Западный Китай.

Нет аналогов и оборудованию, которое установлено в главной операторной Актауского битумного завода. Отсюда можно управлять всеми технологическими процессами. Вся система – автоматизирована.

– Необходимые для оператора данные высвечиваются на мониторе, – рассказывает начальник участка КИПиА Саясат Хаметов. – Аналогов такому оборудованию нет, потому что изготавливалось оно конкретно под этот проект.

Скоро работы прибавится и центральной заводской лаборатории. Здесь будут контролировать все этапы изготовления битумов: нефть, промежуточную и готовую продукцию.

В региональной Карте индустриализации – 34 проекта, из них два включены в республиканскую.

– В связи с поручениями, данными Президентом страны, мы пересматриваем подходы к рассмотрению проектов для включения их в государственную программу, больше внимания будет уделяться именно полезности для нашего региона, – рассказал и. о. начальника управления индустриально-инновационного развития Мангистауской области Женисбек Сагындыков.

Уже запущены 23 проекта. Некоторые так и не смогли выйти на проектную мощность, другие работают в полную силу.

Ольга БЕРЕЖНОВА, Актау