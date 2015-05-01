Хороший год

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Лилия СЫЗДЫКОВА
На брифинге в Службе центральных коммуникаций о том, что уже сделано в рамках Года ассамблеи, рассказали заместитель заведующего секретариатом АНК Администрации Президента РК Леонид Прокопенко, заведующий кафедрой АНК ЕНУ им. Л. Гумилева Анатолий Башмаков, руководитель Центра по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в Центрально-Азиатском регио­не Академии государственного управления при Президенте РК Айгуль Садвокасова и председатель Карагандинского областного литовского культурного центра Lituanica Виталий Тварионос.
Однако в первую очередь спикеры поделились своим мнением относительно результатов прошедших в стране выборов, инициатива проведения которых как раз исходила от Совета Ассамблеи народа Казахстана.
– Есть устоявшееся утверждение о том, что президентские выборы вносят элемент разобщенности внутри страны, во многих странах это утверждение превратилось практически в аксиому. Наши казахстанские выборы стали своего рода историческим феноменом – они объединили, сплотили весь наш народ. Это один из главных итогов прошедшей кампании, – высказал свое мнение А. Башмаков, в подтверждение слов которого говорят данные о беспрецедентно высокой явке и единодушии казахстанцев в день голосования.
В свою очередь Л. Прокопенко, говоря о прошедшей накануне инаугурации Президента, отметил, что она стала моментом истины и новой точкой отсчета в истории независимости Казахстана, новым этапом его развития. А сами выборы явились свидетельством всенародной воли в поддержку курса реформ нашего Главы государства.
Что же касается Года Ассамблеи народа Казахстана, который официально стартовал в начале февраля, то уже, по предварительным итогам проделанной работы, можно с уверенностью говорить: год получился хороший. В первую очередь с ошеломительным успехом и размахом проходит акция «АНК – 20 доб­рых дел!», которая получила народную поддержку. По словам Л. Прокопенко, когда эстафета только задумывалась, планировалось, что в ее рамках будет проведено порядка 500 различных акций, но когда символ проекта Тайказан начал свое путешествие по регионам, желающих наполнить его добрыми делами оказалось гораздо больше. В результате на сегодня в рамках акции проведено более 2,5 тыс. мероприятий, помощь оказана свыше 35 тыс. человек.
В числе безусловно удачных проектов АНК стоит назвать поезд «Мой Казахстан» и первую казахстанскую лыжную экспедицию на Северный полюс Земли.
Исключительно важное место в мероприятиях в рамках Года АНК занимает конкретная поддержка инвалидов, социально уязвимых слоев населения, а также работа с ветеранами Великой Отечественной войны, которая, как подчеркивали спикеры, проводится на постоянной основе, а не только в текущем году, ознаменованном юбилеем Великой Победы.
Кроме того, традиционно множество мероприятий ассамблея проводит в рамках такого важного праздника, как День единства народа Казахстана, который отмечается 1 мая. В текущем году, по информации Л. Прокопенко, планируется провести по всей стране свыше 5 тыс. мероприятий, в которых, как предполагается, непосредственное участие примут около 8 млн. человек.

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