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​Хороший ответ на вызовы
Александр Рар, политолог, Германия

Объявление Президентом Касым-Жомартом Токаевым досрочных выборов на пост Главы государства – хороший ответ на вызовы, стоящие перед страной в период текущего транзита власти. Как заметил сам Президент, объясняя свое решение, сейчас в мире складывается не очень благоприятная обстановка, из-за чего возрастают риски и угрозы, в том числе для Казахстана.

Поэтому любые шаги, направленные на укрепление политичес­кой, экономической и социальной стабильности и безопасности, тем более в вашем непростом регионе, являются абсолютно оправданными и своевременными.

От себя добавлю: я в очередной раз уверен в том, что выборы пройдут демократично, что казахстанцы уверенно и ответственно сделают выбор, поддержат того кандидата, который, как и Первый Президент Нурсултан Назарбаев, будет отстаивать стабильность в стране.

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