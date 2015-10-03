Свежий выпуск Хороший план – залог успеха Ольга ПЕРЕПЕЧИНА, депутат Сената Парламента РК

Выдвинутые Главой государства Нурсултаном Назарбаевым­ пять институцио­нальных реформ и 100 шагов по их воплощению в жизнь послужат планом развития на будущее. Упор сделан на кардинальные преобразования и модернизацию. Реформирование станет новой вехой развития государства и позволит противостоять тем глобальным вызовам, которые стоят перед всем мировым сообществом.

Стоит отметить, что в настоящее время уже создана Национальная комиссия по модернизации при Президенте РК, в задачи которой входят реализация реформ и последующая модернизация казахстанского общества. Предусмотрен и подробный механизм реализации плана.

«Это целая серия – 100 шагов по выполнению этих мероприятий. Создана комиссия по каждому подразделу. Если будет честная государственная служба, служащая народу, – будет спокойно дышать экономика. Там государства не должно быть. Дать свободу бизнесу. Если будет нормальное правосудие, все вопросы, споры будут решаться в суде, а не как раньше – в райкомах, обкомах, тогда экономика будет развиваться», – отметил в своем выступлении Нурсултан Назарбаев.

Существенным новшеством в его осуществлении является формирование при Национальной комиссии международного консультативного совета из числа авторитетных зарубежных экспертов. Комиссия обеспечит эффективное взаимодействие госорганов, бизнес-сектора и гражданского общества. Эта структура будет способствовать большей прозрачности казахстанских реформ и повысит к ним доверие со стороны населения и международных организаций.

Задачей номер один программы Президента по вхож­дению в 30 развитых стран мира является реформа государственного аппарата. Именно на ней стоит остановиться более подробно. В числе первых шагов – усиление работы по противодействию коррупции. Так, в ближайшем будущем будет создано специальное подразделение для профилактики правонарушений. Также четко обозначена задача по принятию нового закона о государственной службе, который распространялся бы на всех служащих, в том числе сотрудников правоохранительных органов.

Перегруженность системы государственного планирования огромным количеством различных целей и задач в настоящее время не дает полной картины оценки документов и их мониторингу. Также отсутствуют ключевые индикаторы как для Правительства и акимов регионов, так и для каждого государственного служащего.

Согласно пятой реформе, работа государственных органов будет совершенствоваться в сторону повышения прозрачности и открытости. Это позволит общественности еще больше контролировать эффективность деятельности как административной государственной службы, так и правоохранительных органов. Важно отметить, что к данной работе будут допущены и зарубежные менеджеры, отдельные специалисты из частного сектора, а также граждане Казахстана, которые являются сотрудниками международных организаций. Этот шаг сделает государственную службу нашей страны профессиональной и конкурентоспособной.

Немаловажную роль играет и введение испытательного срока для впервые поступивших на службу. Согласно указанной в плане формуле, каждый на период прохождения испытательного срока получит возможность проявить свои навыки и умения. А те, кто уже имеет за плечами немалый опыт, будут повышать свою квалификацию не реже одного раза в три года. Мотивацией служащих к работе будет и введение новой системы оплаты труда. Так, каждый госслужащий в зависимости от результатов своей деятельности будет получать дополнительный бонус. Это нововведение, в свою очередь, положительно отразится на качестве работы как отдельного служащего, так и всего госоргана. Каждый будет непосредственно заинтересован в надлежащем исполнении своих обязанностей.

К слову, Национальный план «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ сегодня обсуждается в широких кругах не только нашей страны, но и далеко за ее пределами. Авторитетные зарубежные эксперты высоко оценили этот документ, что свидетельствует о взвешенности и своевременности стратегической программы.

Стоит отметить, что, исполнив Национальный план «100 конкретных шагов», Казахстан совершит огромный прорыв в государственном управлении и выйдет на более серьезный уровень развития. Для этого нам необходимо приложить все усилия, чтобы государственная служба стала эталоном справедливого казахстанского общества.



