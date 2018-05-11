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​Хороший пример партнерства
Владимир Осипов

В ходе беседы Нурлан Нигматулин подчеркнул, что углубление и расширение партнерских отношений с Европейским союзом – один из стратегических приоритетов внешней политики Казахстана.

Говоря о взаимодействии в рамках Стратегии Европейского союза по Центральной Азии, председатель Мажилиса акцентировал внимание на масштабных инициативах Президента Казахстана Нурсултана ­Назарбаева, направленных на укрепление глобальной и региональной безопасности, необходимой для стабильного развития в том числе и центральноазиатских стран. При этом Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что принятие обновленной Стратегии ЕС по сотрудничеству со странами региона откроет новые возможности для реализации совместных взаимовыгодных проектов.

В свою очередь Ивета Григуле отметила, что Европейский союз всегда рассматривал и рассматривает Казахстан в качестве самого главного партнера не только в регионе, но и в этой части мира.

Ивета Григуле, подчеркнув важность политики Президента Казахстана, направленной на урегулирование спорных вопросов исключительно путем переговоров, назвала нашу страну хорошим примером в этом нап­равлении, в том числе в решении сирийского вопроса, а также стабилизации ситуации в Афганистане.

По ее словам, ЕС высоко оценивает непостоянное членство нашей страны в СБ ООН, а также роль Казахстана по обеспечению безопасности не только в Азии, но и во всем мире.

Европейский парламентарий акцентировала внимание и на важности для будущего нашей страны Пяти социальных инициатив Президента.

Участники встречи подчерк­нули необходимость развития межпарламентского диалога, очередным шагом в укреплении которого стало 15-е заседание Комитета парламентского сотрудничества Казахстана с ЕС, прошедшее в этот же день в Мажилисе. Казахстанские и европейские депутаты обсудили вопросы внешней политики и безопасности Казахстана и ЕС, деятельности нашей страны в составе СБ ООН в 2017–2018 годах, восстановление мирной жизни в Афганистане и вклад Казахстана в урегулирование ситуации в Сирии. Кроме того, в повестку заседания были включены экономические и социальные реформы, улучшение инвестиционной привлекательности, энергетичес­кая безопасность, региональное сотрудничество, перспективы реализации китайской инициа­тивы «Один пояс – один путь». По итогам заседания принята Совместная декларация. 

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