Хорошо, когда чувствуешь поддержку

В частности, будет отменена практика плановых проверок. Как объявлено, с 1 января 2015 года проверкам будут подвергаться только те предприниматели, у которых действительно высокая вероятность нарушения законодательства. В завершение Президент Казахстана подчерк­нул, что развитие предпринимательства является одной из ключевых задач Стратегии-2050 и что реализация указа обеспечит кардинальное улучшение условий для развития предпринимательской деятельности. То есть это реальная помощь каждому казахстанцу, который ведет бизнес, а забота о постоянном улучшении условий работы предпринимателей всегда будет в центре внимания государства.

Для нас, строителей, в этом указе примечательно то, что Нурсултан Назарбаев особый упор сделал на отрасль, в которой мы работаем, на создание нам благоприятных условий деятельности. «Будет завершена автоматизация выдачи разрешений, и не менее 140 их видов перейдут в электронный формат. Кроме того, должны быть упрощены процедуры регулирования в сфере строительства. Я поручил Правительству на 50% сократить процедуры предоставления и изменения целевого назначения земельных участков, а также выдачи разрешений на строительство и подключение к инженерным системам. С 1 января 2015 года срок оформления земельного участка должен составлять не более 30 дней», – отметил Глава государства.

Я не знаю, как в других странах СНГ президенты заботятся о бизнесменах, но у нас в Казахстане благодаря Нурсултану Назарбаеву эта работа под конт­ролем Лидера нации ведется постоянно. И он добивается того, чтобы Правительство и соответствующие ведомства не только устраняли препоны бизнесу, но и оказывали ему конкретную весомую поддержку. Поэтому, хотя в нашей сфере не все еще проблемы искоренены, работать становится легче, зная, что на самом высоком уровне у бизнеса есть влиятельная поддержка.

Шаризат АБЕНОВ, директор ТОО «Ремстрим», Павлодар