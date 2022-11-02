Хорошо там, где нас нет?

Уровень жизни в Казахстане не так уж и низок, но...

Эксперты Всемирного банка представили данные по уровню бедности в странах Центральной Азии. По их мнению, доля бедного населения в Казахстане составляет 15,5% – это самый низкий показатель среди государств Центральной Азии. Но согласятся ли с такими выводами те, кто официально не вошел в число бедных, но считают себя таковыми? Их больше, чем 15%. Значительно больше.

Это как с погодой, когда на улице бушует ветер: на термометре вроде нулевая температура, а по ощущениям – минус десять. Вот и сейчас геополитический шторм «вымораживает» экономику, обрушив уровень жизни во многих странах.

Что делает Казахстан, чтобы люди почувствовали поддержку в трудные времена? Большие надежды возлагаются на Социальный кодекс, проект которого активно обсуждается в обществе. В нем есть ряд интересных новаций. В частности, на 13% будет увеличен размер социальной выплаты для казахстанцев, потерявших работу. Обновленные выплаты намечено производить с 1 января 2023 года из Государственного фонда социального страхования.

Как отмечают представители Минтруда, Социальный кодекс будет сопровож­дать граждан в течение всей жизни, обеспечивая помощь со стороны государства при наступлении социальных рисков.

А что происходит в мире? Какую поддержку оказывают своим гражданам государства Европы? Возьмем для примера Германию. Там некоторые виды пособий гражданам выплачивают вне зависимости от их социального статуса. Более того, помимо разного рода соцвыплат, в ФРГ предусмотрена и система доплат в случае повышения цен на коммунальные услуги (газ, электричество и т. д.). Последнее является весьма актуальным нюансом в свете последних событий в мире.

В Казахстане на текущий момент на такого рода денежные пособия тоже могут рассчитывать граждане, входящие в социально уязвимые группы населения.

Социальная система ФРГ направлена на вложение правительством крупномасштабных инвестиций в человеческий капитал. Но нельзя обойти стороной и тот факт, что ряд денежных пособий порождает иждивенческие настроения у ряда людей.

Порой размер зарплаты или пенсии гражданина Германии соответствует размеру пособия беженца, который в тот или иной отрезок времени нигде не трудоустроен. Поэтому некоторые получатели пособий всеми правдами и неправдами буквально оттягивают «счастливый» день встречи с потенциальным работодателем, отдавая предпочтение жизни за счет государства.

Между тем, по последним данным немецкого Союза социальных движений, почти каждому шестому жителю Германии, а это 13,8 млн человек, грозит нищета или он уже живет за чертой бедности.

Риск переступить черту бедности имеется у тех немцев, доход которых не достигает 60% от среднего по стране. По состоянию на 2021 год средний показатель дохода составляет 3 073 евро в месяц. Таким образом, в уязвимую группу населения в Германии входит гражданин, получаю­щий 1 229 евро.

Размер минимальной оплаты труда в Германии на 2022 год составляет 12.00 евро брутто за 1 час работы. Федеральное правительство признает, что разрыв между богатыми и бедными в стране растет. Прожиточный минимум составляет 347 евро на одного человека.

Сравним с Казахстаном. По данным бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, среднемесячная зарплата в нашей стране превысила 312 011 тенге (650 долларов) в 2022 году. При этом в 12 регионах республики среднемесячные зарплаты не дотягивают до среднереспубликанского уровня.

Прожиточный минимум в Казах­стане в 2022 году равняется 37 389 тенге. Черта беднос­ти составляет 70 процентов от него – 26 172 тенге. По официальным данным, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в нашей стране – более 1,5 млн человек.

Конечно, делая подобные сравнения, нужно учитывать очень многие моменты. Например, стоит принять во внимание тот факт, что ежемесячные налоги с зарплаты в Германии доходят до 45%. И порой нетто немцев равняется цифре минимальной оплаты труда.

В Казахстане с работника удерживают 22% налогов, то есть в два раза меньше. При сравнении нашей республики с одной из самых развитых стран в Европе нужно также учитывать аренду жилья, стоимость недвижимос­ти, проценты по кредитам. И в этих вопросах несладко приходится жителям обеих стран, живущим на скромную зарплату.