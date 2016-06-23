​Хорватия испортила статистику Испании

Напомним, что в плей-офф континентального первенства сыграют 16 команд. 12 сборных – Франции, Швейцарии, Уэльса, Англии, Словакии, Германии, Польши, Северной Ирландии, Хорватии, Испании, Италии и Венгрии – уже гарантировали себе участие в этой стадии турнира. Причем известны стали и первые две пары 1/;8 финала: это Швейцария – Польша, Италия – Испания.

К 12 командам должны присоединиться еще 4. Претенденты – Албания, Турция, Бельгия, Швеция, Ирландия, Исландия, Португалия и Австрия. В это же время чемпионат покинули Румыния, Россия, Украина и Чехия.

Ну а теперь перейдем к состоявшимся играм. Сборная Хорватии в матче 3-го тура группового этапа обыграла команду Испании (2:1). Этот результат позволил «шашечным» занять первое место в группе D. Счет в матче первыми открыли представители «красной фурии» – на 7-й минуте отличился Альваро Мората. Балканцы смогли отыграться на 45-й минуте, когда точный удар нанес форвард Никола Калинич. А победный мяч на 87-й минуте провел Иван Перишич.

Стоит отметить, что испанцы потерпели первое поражение на чемпионате Европы с 2004 года. Тогда они уступили команде Португалии со счетом 0:1. После этого Испания провела на Евро 14 матчей, в которых одержала 13 побед и один раз сыграла вничью, выиграв чемпионат Европы в 2008 и 2012 годах. При этом пиренейцы прервали и свою рекордную серию без пропущенных мячей в финальной части чемпионатов Европы – до этого их ворота оставались неприкосновенными целых 735 минут.

Уверенную победу в этой же группе одержали турки. «Янычары» обыграли Чехию (2:0) и надеются продолжить выступать в чемпионате. На 10-й минуте у них отличился Бурак Йилмаз, который в касание нанес точный удар в ближний угол. А в середине второго тайма Озан Туфан – тоже в касание – пробил мимо вратаря и отправил восточноевропейцев паковать чемоданы.

В группе С сборная Германии ожидаемо обыграла Северную Ирландию (1:0) и заняла первое место. При этом немцы растранжирили кучу возможностей завершить игру с более результативным счетом. Единственный гол в составе «бундесмашин» на 29-й минуте забил нападающий Марио Гомес.

В этой же группе, а также в целом в чемпионате завершили свое выступление украинцы. В Марселе на стадионе «Велодром» они уступили со счетом 0:1 полякам и потеряли всякие возможности остаться на Евро-2016. В первом тайме обе команды сыграли по «нолям», а во втором на 54-й минуте Якуб Блащиковски с правого края поля нанес обводящий удар в дальний угол. Украинцы, в составе которых на поле вышел и игрок алматинского «Кайрата» Анатолий Тимощюк, в оставшееся время завладели инициативой, но вот забить мяч так и не смогли. При этом сборная этой страны установила и личный антирекорд, проиграв все встречи, пропустив пять голов и не забив ни одного.