​Хоть группа и третья, но мировая!

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Юрий ЛИФИНЦЕВ

Если быть еще точнее, то из третьей группы во вторую перешли спортсменки Хорватии, выигравшие в Алматы две встречи. В полуфинале они нанесли поражение сборной Перу – 3:1, а в финале...

Но прежде, чем рассказать о решающем поединке двухдневного турнира, несколько слов о самом мировом Гран-при. В нем выступили 28 сильнейших в мире команд, разделенных на три группы в зависимости от мастерства волейболисток. Все очень просто – выходи на площадку и доказывай, что ты лучший в своей компании. Конечно, группа № 3 – это, мягко говоря, не самая элита популярных соревнований, но и поразмышлять тут есть о чем.

Взять ту же женскую сборную Перу. Да, когда-то это была гроза авторитетов, двукратный призер мировых чемпионатов, серебряный медалист Олимпиады-88 в Сеуле. Наши ветераны-болельщики помнят тот фантастический по накалу финальный матч, когда сборная СССР проигрывала перуанкам два сета и «висела на волоске» в третьем, но сумела вырвать победу. Тогда огромный вклад в победу советской команды внесли две волейболистки алма-атинского клуба АДК – Елена Чебукина и Ольга Кривошеева, ставшие олимпийскими чемпионками.

А о сборной Кубы можно сказать, что это трехкратные олимпийские и трехкратные чемпионки мира. Но так же, как и перуанки, кубинки переживают сейчас далеко не лучшие времена и потому тоже играют в третьей группе. В той самой, где весьма успешно нынче выступила помолодевшая сборная Казахстана.

Наши волейболистки на предварительном этапе в шести проведенных в Алжире и Колумбии матчах одержали четыре победы. Место в финале им было гарантировано как команде страны – организатора «финала четырех», но подопечные главного тренера Вячеслава Шапрана благодаря отличной игре и без этой привилегии проходили в главный микротурнир. В полуфинале уже на своей площадке наши волейболистки обыграли соперниц из Колумбии – 3:2(25:20, 25:20, 21:25, 18:25, 15:9), расквитавшись с ними за недавнее поражение в Кали. Впервые за все годы участия в третьей группе мирового Гран-при сборная Казахстана вышла в финал этих соревнований.

И вот главный матч алматинского турнира: Казахстан – Хорватия. Наши соперницы, отдадим им должное, сыграли точнее, техничнее. Итог встречи – 3:0 (25:19, 29:27, 25:16) в пользу хорваток, получивших путевку в следующий класс.

Сборная Казахстана расположилась на втором месте, на третьем – спортсменки Перу, обыгравшие колумбиек (3:2).

Несмотря на поражение в решающем матче, Вячеслав Шапран на заключительной пресс-конференции похвалил своих подопечных, сказав, что в нынешнем году их ждет еще один важный турнир – азиатский.

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