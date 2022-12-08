"Хотел, чтобы отменили занятия": подросток “заминировал” школу в Астане

В присутствии родителей и инспекторов ювенальной полиции с ним провели профилактическую беседу о недопущении подобных фактов впредь.

Фото: bezformata.com

В ходе мониторинга соцсетей полицейские выявили пост о том, что в одной из столичных школ по улице Толе би будет теракт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"На место прибыли сотрудники полиции. В ходе проверки здания школы взрывное устройство не обнаружено. Мероприятие проводилось без эвакуации, угроза снята", - проинформировали в ДП Астаны.

Сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП города установили звонившего. Им оказался 13-летний ученик данной школы.

Подросток пояснил, что таким образом хотел пошутить, чтобы отменили учебу.

В присутствии родителей и инспекторов ювенальной полиции с ним провели профилактическую беседу о недопущении подобных фактов впредь.

В отношении законных представителей будут приняты меры административного характера, добавили в столичном ДП.