Хотел отомстить фашистам

В адрес старого солдата пришло поздравительное письмо с Днем Победы от имени главнокомандующего Национальной гвардией РК, генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова. В нем говорится, что в грозные военные годы, проявляя беспримерное мужество и самоотверженность, Дмитрий Хрисанов героически противостоял врагу: «День Победы вошел в наши сердца как символ героизма, мужества и отваги народа, отстоявшего мир на Земле. Мы свято чтим память фронтовиков Отечественной войны, помним подвиг тружеников, благодарны защитникам всех поколений, посвятившим свою жизнь служению Отчизне».

Ветерану вручили также ценный подарок от имени командую­щего региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии, генерал-майора Кайрата Актанова, денежную премию и памятный орден Совета ветеранов «Победа в Великой Отечественной войне». И выразили благодарность за огромный опыт служения Отечеству, которым он помогает в патриотическом воспитании молодых солдат.

Несмотря на почтенный возраст, память у ветерана хорошая: он помнит не только события Великой Отечественной, но и свое крестьянское детство в деревне Александровка, учебу в Харьковском военно-политическом училище, диплом которого получил перед началом войны – 31 мая 1941 года. Пос­ле окончания училища Хрисанова назначили политруком разведроты 69-го танкового полка 35-й танковой дивизии 5-й армии Киевского особого военного округа. В ее составе он встретил войну.

– Воевал я на Украине, на Киевском направлении Юго-Западного фронта, – вспоминает Дмитрий Дмитриевич. – В начале войны в одном из боев меня тяжело ранили, и затем 8 месяцев лечился в 5 госпиталях. При выписке медицинская комиссия признала меня инвалидом, хотели списать. Но я упросил оставить в армии. И тогда медики написали, что я ограниченно годен к службе. Вот так остался в армии.

День Победы для Дмитрия Дмитриевича – самый главный праздник. Раньше обязательно шел в Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, к Вечному огню. Теперь здоровье не позволяет. Но он по-прежнему ждет этот великий день и радуется «со слезами на глазах», как в 1945-м...

Провожая офицеров и солдат, прибывших к нему домой с поздрав­лениями, ветеран сказал: «В моей памяти живы годы той страшной войны, но мы выстоя­ли благодаря дружбе народов некогда огромной страны. И сегодня перед вами стоит задача сохранения мира и стабильности в нашем Казахстане. Всем военнослужащим желаю здоровья, счастья, долгих лет жизни и честно выполнять воинский долг».

Дмитрий Хрисанов награжден орденом «Отечественной войны» I степени, двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «За Победу над Германией», «За безу­пречную службу». Всего свыше 30 государственных наград.