"Хотел познакомиться": мужчина избил незнакомую девушку в Алматы

В городе Алматы задержали мужчину, который беспричинно избил 28-летнюю женщину, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ

Это гражданин К. 1986 года рождения, житель Алматинской области.

Подозреваемый на территории садоводческого общества в Медеуском районе беспричинно и цинично избил женщину.

Он водворен в изолятор временного содержания. Уголовное дело расследуется по статье «Хулиганство».

К слову, свой неадекватный поступок мужчина внятно объяснить не смог.