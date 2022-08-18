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"Хотел познакомиться": мужчина избил незнакомую девушку в Алматы
В городе Алматы задержали мужчину, который беспричинно избил 28-летнюю женщину, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ
Это гражданин К. 1986 года рождения, житель Алматинской области.
Подозреваемый на территории садоводческого общества в Медеуском районе беспричинно и цинично избил женщину.
Он водворен в изолятор временного содержания. Уголовное дело расследуется по статье «Хулиганство».
К слову, свой неадекватный поступок мужчина внятно объяснить не смог.