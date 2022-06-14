Происшествия
"Хотел припугнуть": мужчина застрелил жену в Туркестанской области
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области вынес приговор 41-летнему мужчине, который убил гражданскую жену на почве ревности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Трагедия произошла в селе Каражон Сауранского района.
Из материалов следствия, жертве было 34 года. Ее гражданский муж выстрелил в голову из ружья 16-го калибра. Женщина скончалась на месте.
В суде преступник утверждал, что не собирался убивать женщину, а хотел лишь припугнуть. Тем не менее, трое детей 2, 15 и 16 лет остались без матери.
Его приговорили к 18 годам колонии максимальной безопасности.
Приговор уже вступил в законную силу.