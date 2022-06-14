"Хотел припугнуть": мужчина застрелил жену в Туркестанской области

Специализированный межрайонный суд по уг­оловным делам Туркес­танской области выне­с приговор 41-летнему мужчине, который убил гражданскую жену на почве ревности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Трагедия произошла в селе Каражон Сауранского района.

Из материалов следствия, жертве было 34 года. Ее гражданский муж выстрелил в голову из ружья 16­-го калибра. Женщина скончалась на месте.

В суде преступник утверждал, что не собирался убивать женщину, а хотел лишь припугнуть. Тем не менее, трое детей 2, 15 и 16 лет остались без матери.

Его приговорили к 18 годам колонии максимальной безопасности.

Приговор уже вступил в законную силу.