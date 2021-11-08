Хотели деньги – получили статью

Громкое дело на сотни миллионов тенге рассмотрел городской суд Усть-Каменогорска. На скамье подсудимых – две местные жительницы. Обе признаны виновными по статье 217 УК РК (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) и приговорены к 5 годам заключения.

Как рассказала старший следователь департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской облас­ти Лейла Искакова, две дамы через мессенджер WhatsApp рассылали гражданам предложения поучаствовать в проекте «Денежный поток». В качестве «заманух» они заявляли о неких акциях, о деньгах, находящихся в обороте крупной строительной компании РФ, призывали сделать краткосрочные двухмесячные вклады с еженедельным начислением вознаграждения в 25%. Арифметика у мошенниц была проста: вложившим по 100 тыс. тенге через 8 недель обещали вернуть 200 тыс. тенге.

– Никто не заключал никаких договоров, – пояснила следователь. – Все просто делали онлайн-переводы в надежде на быстрый доход.

Всего следствием установлено 373 участника пирамиды, которые в общей сложности внесли более 208 млн тенге. Тем, кому повезло, вернули в общей сложности 163 млн тенге. С заявлениями обратились 43 человека.

Как подчеркнули в департаменте, существуют конкретные признаки того, что предлагаемая финансовая схема является мошеннической. Как правило, организаторы просят внести значительную сумму, заманивают обещанием быстрого возврата с высокими процентами, преподносят себя как микрофинансовую организацию, кредитное бюро или программу «Антидолг». В соцсетях начинается агрессивное продвижение под видом всевозможных презентаций, рассылок, листовок, розыгрышей призов с лозунгами типа «Избавьтесь от задолженности!», «Преумножьте свои деньги», «Пассивный доход без рисков». При этом регистрацию такие компании всегда получают лишь накануне сбора средств, у них минимальный уставный капитал и отсутствует лицензия Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Обязательным условием является привлечение вкладчиками своих знакомых для внесения новых вкладов.

– Организаторы научились вводить людей в заблуждение такими терминами, как криптовалюта, автоматизированная система генерации прибыли, – отметили в департаменте. – Но смысл финансовой пирамиды от этого не меняется. За рекламу и организацию незаконной схемы предусмотрена ответственность по статье 150 Кодекса об административных правонарушениях и статье 217 Уголовного кодекса.