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Хотим валидатор без... валидола
Наталия Хомс
Еще издалека, увидев скопление людей на остановках или в зоне банкоматов в торговых центрах, можно безошибочно определить, у какого именно автомата все они собрались. Естественно, после подорожания проезда в общественном транспорте Астаны спрос на карты резко возрос. Здесь дело в обычной экономии: никому не хочется каждый раз отдавать 180 тенге, если есть хорошая и вполне удобная возможность по-прежнему платить 90. Но как бы обойтись без очередей и нервотрепки!