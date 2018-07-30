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​Хотим валидатор без... валидола
Наталия Хомс

Еще издалека, увидев скопление людей на остановках или в зоне банкоматов в торговых центрах, можно безошибочно определить, у какого именно автомата все они собрались. Естественно, после подорожания проезда в общественном транспорте Астаны спрос на карты резко возрос. Здесь дело в обычной экономии: никому не хочется каждый раз отдавать 180 тенге, если есть хорошая и вполне удобная возможность по-прежнему платить 90. Но как бы обойтись без очередей и нервотрепки!

В принципе, электронное пополнение карты возможно, но вот незадача: финансовых систем, способных напрямую обслужить обладателя проездной карты, раз-два и обчелся. Более того, даже с имеющимися есть проблемы – деньги через платежные терминалы Qiwi и Kaspi поступают лишь в течение 12–24 часов. А до тех пор граждане, даже оплатившие более 1 000 тенге, все равно расплачиваются в автобусах наличными, выкладывая не 90, а 180 тенге.

«Я в ужасном разочаровании. Вчера приобрела карту, пополнила баланс, больше 12 часов прошло, а она не работает. Пишет: «Нет текущего тарифа». Кондуктор сказал, что нужно ехать активировать на Кажымукана, 14. Выходит, мне с работы нужно отпрашиваться. В итоге, потратив 1 400 тенге, вынуждена дальше ездить по 180 тенге. Написала обращение в приложении Astrabus – реакции ноль, звонила в контакт-центр, а в ответ на полчаса из трубки голос автомата: «Ваш звонок очень важен для нас». С оператором же так и не соединили», – рассказала жительница столицы на своей странице в Facebook.

В департаменте связей с общественностью ТОО «Астана LRT» пояснили, что система в автобусах работает оффлайн, поэтому для активации карты необходим физический контакт с валидатором или RTVM-терминалом: нужно приложить ее и держать до тех пор, пока не появится надпись «Пополнение ОК», после чего произвести валидацию. Занимает эта нехитрая процедура от 5 до 30 секунд. Однако были случаи, когда граждане не могли активировать карты и в течение трех суток.

– Сейчас ввели дифференцированный тариф, и многие люди просто не знают всей информации, очень много вопросов, отсюда такая ситуация с контакт-цент­ром. У нас действительно есть перегруз, но операторы отвечают безостановочно, работают без перерывов. На самом деле просто очень много звонков, и они все попадают в режим ожидания, откуда операторы их в порядке очереди обслуживают. Мы надеемся, такой ажиотаж спадет, когда люди поймут, как надо пользоваться. Тем более что в автобусах есть консультанты, которые подсказывают, – рассказала главный менеджер департамента связей с общественностью ТОО «Астана LRT» Алия Жаркимбекова.

Тарифы «Город», «Экспресс» и «Пригород» сейчас упразднены. А дифференцированный тарифный план, или так называемый «транспортный кошелек», действует во всех видах автобусов. То есть теперь при входе, например, в экспресс, не нужно выбирать самостоятельно на валидаторе вариант оплаты проезда – система все сделает за вас. Вместе с тем местные жители все же отмечают, что Astra plat еще сыровата и недоработана, происходят частые сбои.

– Сегодня решила посмотреть остаток на карте. Оказывается, я проехала два раза вместо семи реальных: один – как взрослый, один – как детский. Как такое может быть? – возмущается Айжан Жамиханова все в том же Facebook, где тема нововведений оплаты проезда в Астане в последние дни стала самой обсуждаемой.

PR-менеджер ТОО «Астана LRT» в свою очередь подчеркнула, что каждая валидация карты фиксируется системой, также отображается результат, прошла она или нет. Люди начинают раньше времени паниковать, что их деньги списались второй раз, считает Алия Жаркимбекова, не прочитав надпись «Валидация уже произведена».

Представители «Астана LRT» считают, что ажиотаж вокруг транспортных карт возник из-за несвоевременной покупки оных. Но ситуация меняется.

– По количеству валидаций и выданных билетов мы подсчитали, что 87% пассажиров Астаны сейчас пользуются картами Astra. За 5 дней с момента введения дифференцированного тарифа куплено 120 000 карт. Вместе с тем увеличилось число желающих проехать «зайцем»: зафиксированы 102 нарушителя, – рассказала директор департамента связей с общественностью ТОО «Астана LRT» Науат Азанбаева.

Таким образом, задача минимизировать наличный расчет в автобусе и перевести все население столицы на электронную оплату проезда, хоть и с огрехами, но потихоньку осуществляется. А что касается длинных очередей из желающих приобрести транспортные карты Astra: это можно сделать и в спокойной обстановке, в автобусе у консультанта. Правда, ее еще надо пополнить...

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