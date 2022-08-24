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Хотят и могут
Галина Вологодская

В Восточном Казахстане бизнесу предложили создавать производства в исправительных учреждениях.

Тема трудоустройства осуж­денных была поднята на заседании «круглого стола» в областном надзорном органе. Как отметил заместитель прокурора Восточного Казахстана Ерлан Андабаев, политика государства нацелена на обеспечение людей постоянной работой со справедливой зарплатой.

Всего в регионе шесть исправительных учреждений, в которых содержатся более 2,7 тыс. осужденных. Львиная доля из них – 1,9 тыс. человек – трудо­устроены на предприятиях, действующих при колониях.

Помимо РГП «Еңбек-Өскемен», здесь уже развернули бизнес 65 индивидуальных предпринимателей. Как пояснили в областном департаменте уголовно-исполнительной системы, осужденные занимаются выпус­ком стройматериалов – шлако- и газоблоков, пластиковых окон, дверей, корпусной и мягкой мебели, ремонтом автомобилей, изготавливают продукцию из дерева, металла... Цены на их продукцию ниже среднерыночных.

– В этом году по итогам семи месяцев такие работники получили зарплату в общей сумме 335 миллионов тенге, – рассказал заместитель начальника департамента Максат Сейтахметов. – Больше 125 миллионов пошло на оплату исковых обязательств перед государством.

Среди работников за «колючкой» немало мастеров с большим стажем. Кроме того, все желающие могут обучиться востребованным специальностям в профессионально-технических лицеях – они действуют при каждом исправительном учреждении.

Например, в этом году дипломы газосварщика, каменщика, монтажника и других квалификаций получили 225 выпускников. Более того, в департаменте выразили готовность в случае необходимости специально подготовить кадры для новых произ­водств. Лишь бы появились инициативные деловые люди с перспективными идеями!

– На территориях исправительных учреждений Восточного Казахстана и недавно образованной области Абай имеются большие производственные площади – восемь тысяч квад­ратных мет­ров, – пояснили в облдепартаменте. – Здесь можно открывать производственные цеха любого профиля. В том чис­ле требующие бесперебойного технологического цикла, с трехсменным графиком. Для бизнеса это очень выгодно: предприниматели получают помещения бесплатно, затраты идут только на коммунальные услуги. Расходы на зарплату заметно ниже, чем на обычных предприятиях. За счет этого продукция выигрывает по себестоимости и является более конкурентоспособной.

Как не раз прозвучало в ходе заседания «круглого стола», в колониях есть много осужденных, которые хотят работать. Люди рады возможности заработать, чтобы погашать начисленный им по приговорам ущерб, а также помогать родным. И, конечно, по-прежнему сохраняется актуаль­ность известного выражения, что труд облагораживает. «Привлечение осужденных к труду всегда оказывает правильный воспитательный эффект», – заключили в департаменте уголовно-исполнительной системы.

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