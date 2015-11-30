Экономика
Хождение купюр 2006 года продлено до октября 2016 года
Ксения Воронина
Банкноты номиналом 2 000, 5 000, 10 000 тенге образца 2006 года постепенно выйдут из обращения к октябрю 2016 года, передает Kazpravda.kz.

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"До 3 октября 2016 года эти банкноты являются законным платежным средством и используются для платежей и банковских операций на всей территории Республики Казахстан без каких-либо ограничений. Затем в течение 12 месяцев – с 4 октября 2016 года до 3 октября 2017 года включительно – указанные купюры подлежат обмену в любом банке второго уровня", – пояснили в Национальном банке.

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Все оставшиеся после этого периода банкноты номиналом 2 000, 5 000 и 10 000 образца 2006 года вплоть до 3 октября 2020 года будут приниматься для обмена во всех филиалах Национального банка РК. С  4 октября 2020 года банкноты станут недействительными.

Обмен вышеуказанных банкнот будет осуществляться бесплатно, без взимания комиссии или платы за обмен.

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Напомним, что ранее изъятие указанных банкнот из оборота было намечено на 1 января 2016 года. Данные купюры подписал и ввел в обращение экс-председатель Нацбанка Анвар Сайденов.

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