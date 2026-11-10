Хождение по мукам

Стоять в очереди восемь часов – серьезное испытание не только для людей с инвалидностью, но и для тех, у кого нет ограничений по здоровью. Большой минус в ожидании вызова на медико-социальную экспертизу (МСЭ) в городе Жезказгане в том, что нельзя отойти далеко от кабинета: вызвать могут в любой момент.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Конечно, не все, кто приходит на МСЭ, вынуждены проживать в коридорах полноценный «рабочий день». Однако бесконечные очереди – это факт, и такие условия приема по отношению к лицам с инвалидностью неприемлемы. МСЭ арендует кабинеты в одном из офисных зданий Жезказгана, начинает работу в 9.00. Как оказалось, умудренные опытом люди занимают очередь у дверей учреж­дения уже с семи утра!

По данным управления труда и социальной защиты населения области Улытау, за восемь месяцев – а это 160 рабочих дней – МСЭ освидетельствовано 2 320 жителей региона. То есть ежедневно можно принимать по 14 граждан. Так откуда 40–50 человек в очереди? Остается только предполагать, что освидетельствование проводится только в определенные дни.

Добавим также: чтобы попасть на собеседование МСЭ, нужно пройти две очереди. Первая – регистрация, вторая формируется из первой по списку зарегистрированных, которых вызывают на собеседование с членами комиссии. Здесь уже вносятся свои коррективы: сначала принимают детей и тех, у кого заболевание серьезнее. В итоге возникает путаница, а вместе с ней и серьезный повод для недовольства.

Люди с инвалидностью и их близкие не должны проходить испытания в виде многочасового ожидания в коридорах, поэтому порядок приема МСЭ необходимо менять. Это очевидно. Мы много рассуждаем о цифровизации, но по факту получается, что в данном случае она существует лишь на бумаге. А ведь электронная запись могла бы существенно снизить нагрузку как на лиц с инвалидностью, так и на самих сотрудников МСЭ.

В июле этого года Министерство труда и социальной защиты населения сообщило о пилотном проекте по внедрению электронной очереди при очном прохождении медико-социальной экспертизы в Акмолинской области и Алматы. К концу августа посредством электронной очереди на МСЭ в этих регионах записались более 4 тыс. человек. А позже они успешно и спокойно прошли освидетельствование. То есть это возможно! И такая схема схожа с записью к терапевту в поликлиниках.

В общей онлайн-системе здравоохранения хранятся данные о каждом казахстанце. Тем более о пациентах, состоящих на врачебном контроле по инвалидности. Да и во время экспертизы сотрудники МСЭ изучают цифровые документы, а не бумажные.

Есть и еще одно предложение: разделять пациентов не только по городу или району проживания, но и по заболеваниям. В данный момент на МСЭ записывают по общему списку. В него входят люди, пострадавшие от несчастного случая или с производственными травмами; с врожденными и приобретенными заболевания­ми, которые также делятся по ряду особенностей. Почему бы не принимать в определенный день пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а в другой – с травмами? Насколько я осведомлена, так уже делают в Карагандинской области.

Медико-социальная экспертиза для человека, проходящего ее, и без того связана с волнением, необходимостью собирать документы. Поэтому задача комиссии – не усложнять этот путь, а сделать его максимально удобным. Люди с инвалидностью заслуживают более уважительного отношения, и «хож­дение по мукам» не должно быть частью процедуры подтверждения права на социальную защиту.