Это без преувеличения можно назвать триумфом инженерной мысли казах­станских и зарубежных специалистов и, в частности, АО «Павлодарский нефтехимический завод», где идет масштабная реконструкция предприятия.

– Сегодня на заводе действует установка с одним реактором Р-301, и она производит товарный дизельный продукт качества К2 (аналог Евро-2), – рассказывает генеральный директор АО «ПНХЗ» Шухрат Данбай. – Но наша задача – получать дизтопливо экологического класса К5 (аналог Евро-5). Это можно сделать при условии, если мы смонтируем у себя два новых реактора и выполним реконструкцию установки гидро­очистки дизельного топлива. Одна из итальянских фирм рассчитала параметры такого оборудования, а южнокорейский судостроительный концерн Hyundai Heavy Industries взялся сделать реакторы из наслоенных хромомолибденовой и нержавеющей сталей.

…Так родился уникальный для павлодарского ПНХЗ проект. Поскольку первый реактор весит 527 тонн и его высота составила более 28 м при диаметре свыше 4 м, а второй имеет массу 550 тонн при длине 25,9 м и диаметре 4,7 м, то было решено доставить их из южнокорейского города Ульсан водным путем. Потому что по суше, при габарите груза и его весе, это сделать было невозможно. Транспортировать реакторы на специальном судне, оборудованном мощными кранами, подрядилась компания SLK KUKBO Co., Ltd (Южная Корея), которая, пройдя семь морей Тихого и Ледовитого океанов, в Обской губе (Россия) перегрузила объемные конструкции на российские речные баржи. И они доставили необходимое для модернизации ПНХЗ оборудование в Павлодар. Таким образом, за два с половиной месяца оно преодолело расстояние в 14 тыс. км. Заранее тщательно были просчитаны метеоусловия в морях и океанах, ледовая обстановка Северного морского пути, глубина Иртыша, особенно от Омска до Павлодара, где есть мелководные участки реки.

Уникальность этого проекта, по словам специалистов, неоспорима: сверхтяжелый груз, эксклюзивная логистика. О масштабности говорит число стран-участниц – Казахстана, Южной Кореи, России, Швейцарии.

Специалисты компании «Норд Берг» проектировали водный маршрут около двух лет, детально выбирали субподрядчиков, проверяли их компетентность.

– Доставка этого груза – значимое для нас событие. И этот проект важен как для Южной Кореи, так и для Казахстана. Надеемся, он (проект) послужит толчком для развития не только в области нефтехимической промышленности и транспортно-логистической сферы, – сказал по этому поводу управляющий директор компании SLK KUKBO Субот Чой.

…Но все это, отдавая дань уже выполненной работе, как говорится, было полдела. На финише операции реакторы следовало сгрузить на берег, перевезти на нефтехимичес­кий завод и установить на рабочей площадке. И вновь – тщательные инженерные расчеты. Алматинское ТОО «Казахстанский институт транспорта нефти и газа» разработало проект причала на Иртыше и автодороги к ПНХЗ. Павлодарское ТОО «Ай-Су Мелиорация» построило это сооружение. А российская компания «СВ Транс логистик», доставив реакторы до места назначения, осуществила их монтаж на фундамен­ты. К этому следует добавить сведения об уникальной технике, примененной при доставке реакторов на ПНХЗ и их установке. Это, к примеру, мощнейший кран марки LIEBHER LR11350 грузоподъемностью 1 350 тонн. В Павлодар его доставили из России в разоб­ранном виде на 30 железнодорожных платформах и затем вновь собрали. А как не сказать о мощном 128-колесном трале-транспортере (длина – 24 м, ширина – 6,3 м, вес – 110 тонн), на котором перевозили реакторы?

– В пригороде Павлодара, у села Мичурино, на Иртыше был выбран и расширен природный залив реки, – продолжает рассказ Ш. Данбай. – К нему мы от автотрассы, проходящей мимо ПНХЗ, экстренно проложили двухкилометровую дорогу, уложив на ее поверхность более 600 аэро­дромных плит, купленных в Омске. В залив была заведена первая баржа с реактором. Как только она пришвартовалась к причалу, залив от реки огородили земляной дамбой, образовав что-то вроде озера. После чего из этого водоема откачали всю воду. Когда баржа села на грунт, реактор был приподнят домкратами, и под него подвели трал-транспортер. Масса загруженного автопоезда превышала 700 тонн, а длина сухопутного маршрута составила 19 км. Этот крупногабарит доставили на завод. Вся операция, с учетом таких же действий со вторым реактором, заняла менее двух суток. Затем на реке убрали все дамбы и сооружения, а с дороги – аэродромные плиты, чтобы восстановить в природе все, как было.

Монтаж реакторов проводился не на свободной территории, а в условиях уже смонтированных и действующих установок и секций по переработке нефти. На этом «пятачке» предстояло не только аккуратно разместить реакторы, но и с такой же тщательностью, с точностью до миллиметров, установить их на анкерные болты. Все это было сделано за два дня.

Слушая рассказ Ш. Данбая, в уме прикинул все затраты завода на доставку и установку реакторов, выполнение подготовительных и других работ. Получалась очень большая сумма в долларовом эквиваленте. Об этом я и сказал своему собеседнику, подразумевая вопрос: «Стоила ли овчинка выделки?».

– Стоила! – последовал ответ. – Во-первых, мы уже сэкономили порядка 500 миллионов долларов по отношению к тому, если бы взялись воплощать какие-либо другие варианты изготовления и доставки реакторов. Во-вторых, получен выигрыш по времени, поскольку завершить модернизацию завода планируем уже к июню 2017 года, то есть с опережением на год-полтора.

Таким образом, на ПНХЗ будет решено несколько задач. По итогам обновления оборудования и улучшения технологий увеличится суммарная мощность переработки нефти до 7,5 млн тонн в год, что на 24% выше текущей производительности. Выработка высокооктановых автомобильных бензинов и авиатоплива возрастет в 2 раза по сравнению с показателем 2014 года. Рост будет и по дизтопливу. И еще. Сегодня ПНХЗ поставляет на отечественный рынок до 60% от всего объема светлых нефтепродуктов. Так что продукция стандартов «Евро-4» и «Евро-5», которую начнут выпускать в 2017 году, – существенный вклад в экономику страны.