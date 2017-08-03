​Хозяин «Сайги»

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Любовь Доброта, Шымкент

Чтобы поставить точку в преступной деятельности группы граждан, занимавшихся незаконным оборотом огнестрельного оружия на территории области, правоохранительным органам понадобилось проведение длительной оперативной разработки. В поле зрения сотрудников Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Южно-Казахстанской области продавец оружия оказался еще в апреле нынешнего года.

По полученной оперативной информации, молодой человек настойчиво искал покупателя на огнестрельный карабин «Сайга». Для проверки сведений было решено, что в роли покупателя выступит полицейский. Но продавец был очень осторожен и при первой встрече о наличии карабина не сообщил. Настороженность в его поведении не исчезла и после проведения первой успешной сделки. Чтобы усыпить бдительность предприимчивого мужчины, на протяжении определенного времени полицейские «под прикрытием» приобрели 4 травматических пистолета и патроны к ним. И только после этого торговец оружием сообщил о намерении продать карабин. Полицейский не стал торговаться, согласившись на предложенную цену – 530 тыс. тенге.

21-летнего жителя области сотрудники полиции задержали в момент продажи оружия. Карабин марки «Сайга» он перевозил в салоне автомашины «Лада-Приора». Оружие, подготовленное к продаже, тут же изъяли. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлены и задержаны еще 3 жителя области, причастные к сбыту огнестрельного оружия.

Карабин, травматические пистолеты и патроны приобщены к материалам проводимого досудебного расследования по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В качестве наказания подозре­ваемому грозит штраф в размере до 5 тыс. месячных расчетных показателей, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение или даже лишение свободы на срок до 5 лет. Изъятое огнестрельное оружие проверяется на причастность к нераскрытым тяжким и особо тяжким преступлениям. 

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