​Хозяин снежных вершин

В лондонском издании впервые под одной обложкой собрана вся информация об ирбисе. Олег и Ирина Логиновы стали соавторами 600-страничной книги-альбома «Снежный барс», редактором которой выступил английский эксперт по снежной кошке Дэвид Мэллон.

Два года назад на природоохранном форуме в Бишкеке его внимание привлек научно-популярный альбом супругов Логиновых о снежном барсе в Казахстане. Объемная работа включала редкую подборку фотографий дикого зверя, а также сведения о его обитании в дикой природе. Именно тогда Д. Мэллон загорелся идеей подготовить и выпустить в свет универсальное издание, которое содержало бы обзоры специалистов из разных стран.

– По просьбе Дэвида Олег написал для книги главу об обитании ирбиса в Казахстане, а я – о снежном барсе как символе нашего государства, – рассказала Ирина Логинова. – Всего в работе участвовали 200 авторов со всех уголков планеты.

Флагманский вид

Сегодня во всем мире загадочная снежная кошка находится под угрозой вымирания. По оценке специалистов фонда Snow Leopard Fund, для Казахстана ирбис является «флагманским видом» в силу чрезвычайной малочисленности. Его называют еще индикатором состояния горных экосистем. Там, где он присутствует, имеется положительная динамика численности других видов животных, и наоборот. К примеру, исчезают те же дикие копытные, которыми питается снежный барс.

Властелин небесных гор, которого многие народы Центральной Азии считали в древние времена своим тотемным животным, до сих пор во многом остается загадкой для ученых. Логиновы первыми заговорили об угрозе его истребления после трагедии 1993 года.

Спустя четверть века эта история вызывает невольное содрогание. В зоо­парке Алматы под Новый год двух снежных барсов – Альчика и Доллара – отравили ядом. Альчика освежевали, бросив тушу на снегу. Доллар выжил, но серьезно заболел, и через 9 месяцев его не стало. Преступников так и не нашли.

– Убили именно Альчика! – с возмущением говорит Ирина. – Этого барса знала вся страна, ведь он был героем фильма Вячеслава Белялова. Именно тогда мы создали клуб в защиту снежного барса.

В переводе с древнеиранского ирбис – снежная кошка. Корни этого слова берут начало в древней Парфии, где барс символизировал собой силу и выносливость. Ученые утверждают, что между ирбисом и леопардом примерно такая же разница, как между тигром и домашней кошкой. Леопарды – людоеды, ирбис же абсолютно неагрессивен по отношению к человеку. За всю историю наблюдений за ним не замечено ни одного случая нападения на пас­туха или охотника. Между тем они – идеальные убийцы, которые во время охоты в прыжке одним ударом ломают хребет крупному козлу.

Обладатель самого длинного и пушистого хвоста-балансира – тоже снежный барс. С его помощью кошка не передвигается, а летает по скалам. На Чимбулаке как-то был случай: рабочий в стороне от стройки заметил необычный камень. Присмотрелся повнимательнее и понял, что на солнышке спит барс. Животное проснулось, зевнуло, но как только человек сделал к нему шаг, ирбис потянулся и прыгнул на скалу. Без разбега, легко.

Рабочие потом замерили высоту – 12 метров! Писатель Максим Зверев в свое время рассказал Логиновым, как наблюдал ирбисов во время птичьего перелета. Самка вела через хребет двух подросших котят. Одна птица оказалась чуть ниже стаи, и барсенок мгновенно отреагировал – сбил галку лапой.

– Ирбисы появляются на свет обычно в апреле-мае, – рассказывает Олег Логинов. – Самка два года водит своих детенышей, учит их, помогает. Эта кошка вообще относится к отдельному роду.

По горным тропам

Родной дом ирбиса, или по-научному биотоп, – высокогорье. В Казахстане это Заилийский Алатау, Западный Алтай и хребты в Катон-Карагайском районе. Наблюдать зверя в природе крайне трудно. Во-первых, он чуток, а во-вторых, для пребывания зимой высоко в горах нужна недюжинная выносливость.

Долгое время был известен всего один снимок ирбиса в дикой природе, сделанный американским ученым Шаллером. Ради этого кадра и возможности проследить маршрут зверя ему пришлось провести на Монгольском Алтае целый месяц. И долго-долго ждать, когда наконец-то улыбнется удача.

В 2010 году сенсационные снимки снежной кошки были сделаны в горах Джунгарского Алатау жителем Текели Ренатом Минибаевым. Зверь обогнал его, когда тот шел на лыжах по ущелью. Вся пресса передала рассказ текелийца, как барс улегся на снегу и без всякой агрессии позволил снять себя на портативный фотоаппарат. Все дальнейшие снимки удивительной кошки были сделаны исключительно автоматикой – фотоловушками, установленными на заповедных территориях. К слову, дорогостоящую аппаратуру государственным природоохранным учреждениям передал учрежденный Логиновыми фонд Snow Leopard Fund.

Между прочим, с тех пор, как в Катон-Карагайском национальном парке были установлены фотоловушки, в их объектив попадали сибирские горные козлы-тэки, алтайский улар, кабарга, медведи, рыси, соболя, лисы и другие животные. А вот отчетливый снимок великолепной снежной кошки удалось получить лишь в конце позапрошлого года.

Ирина Логинова, директор по связям с общественностью фонда Snow Leopard Fund, рассказала, что в апреле 2013 года фотоловушка, установленная на хребте Сарымсакты, запечатлела кадр с неявным изображением снежного барса. И только позже эксперты пришли к заключению, что именно он присутствует на этом снимке.

В конце ноября 2014 года во время очередного обхода угодий Арчатинского лесничества Катон-Карагайского национального парка также удалось снять на обычный фотоаппарат, причем с расстояния примерно в 900 метров, редкую кошку. Опять же фото получилось нечетким…

Тем не менее каждый из пяти членов той осенней экспедиции сегодня утверж­дает, что в тот момент видел ирбиса. По словам сотрудников нацпарка, зафиксированный месяц спустя фотоловушкой снимок вселил в них уверенность, что в прошлый раз им действительно повстречался властелин заоблачных вершин.

До сегодняшнего дня редчайшее на планете животное изучено мало, и по этой причине документальное подтверждение его обитания на казахстанском Алтае представляет огромную ценность для ученых. Сенсацией стали также снимки с отпечатками лап снежного барса, сделанные в горах Западного Алтая жителем села Топиха Михаилом Черепановым. Он их сделал в 2013 году и даже замерил следы – больше 10 сантиметров.

«Большой тройкой» крупных диких кошек называют ирбиса, амурского тигра и леопарда, охрана которых в свое время получила государственную поддержку. Между тем, в середине XX столетия на территории Центральной Азии полностью были истреблены туранский тигр и азиатский гепард.

Сегодня снежный барс занесен в международную Красную книгу, а общественный фонд Snow Leopard Fund по его спасению, основанный супругами Логиновыми, является единственным в Казахстане. Но в мире существует много других организаций и объединений, усилия которых направлены на сохранение этого редкого животного. Большой вклад, к примеру, вносит в общее дело международный фонд Snow Leopard Trast.

Охрана снежного барса в Казахстане регулируется законодательством, но ведущая роль в этом важном деле все же принадлежит заповедникам и национальным паркам. Иначе и быть не должно, поскольку хозяин снежных вершин является официальным символом нашего государства.

Охота на ирбиса

Полвека назад Советский Союз был главным поставщиком ирбисов для зоопарков по всему миру. Пресса даже возвела в ранг героя «легендарного» барсолова из Кыргызстана Смолина. На его счету были десятки животных, пойманных петлями. Этот ловец не перестал ходить за барсами даже после того, как в дорожной аварии потерял ногу.

Когда началось стремительное сокращение чис­ленности снежной кошки? Главные «барсятники» называют период застоя и переходных 90-х. Убить барса из ружья практически невозможно, зверь всегда замечает человека первым. А вот добыть ирбиса легко. Территория обитания ограничена узкой полосой горного хребта, а снежные кошки всегда ходят по одной тропе. Достаточно отследить и поставить петлю или капкан. Через неделю-другую зверь попадется.

– По данным российского ученого Евгения Кашкарова, зачастую ирбисы становятся добычей зимующих чабанов, – рассказал Олег. – Они даже не тратят пулю, убьют дубиной и снимут шкуру. И плевать им на Красную книгу.

По мнению Логиновых, об эффективной защите ирбиса можно говорить только при условии серьезного расширения особо охраняемых территорий. На сегодня на национальные парки и заповедники приходится всего 3% от ареала обитания ирбиса.

– Барсов охраняют только горы! – убежден эксперт. – Катон-Карагайский нацио­нальный природный парк называет точную численность зверя, хотя на самом деле эта цифра неизвестна. Есть горный хребет Саур, который переходит в хребет Тарбагатай, это мост между Джунгарским Алатау и Алтаем. Там обитает снежный барс. Но сколько бы мы не предлагали создать особо охраняемую природную территорию, проекты отклоняются.

Символ государства

Для Казахстана ирбис – флагманский вид как символ независимого сильного государства. Из глубины веков дошли до нас изображения хозяина снежных вершин в наскальных рисунках, на гербах и монетах отдельных государств. Образ снежного барса по сей день широко представлен в искусстве, литературе, нумизматике и геральдике.

К сожалению, примерно до середины XX столетия отношение к животному миру и в целом окружающей людей природе носило потребительский характер. В большей мере пострадали крупные хищники, но загадочного ирбиса от окончательного истребления спасли высокие и неприступные горы.

Все места обитания снежного барса в Казахстане находятся на водораздельных хребтах, где смешиваются фауны и флоры различных регионов. Тем самым, они усиливают друг друга, а значит, являются областями исключительного биологического разнообразия.

Снежный барс, обитающий среди вечных снегов и ледников, олицетворяет собой величественный и суровый мир высоких горных вершин Центральной Азии. Олег Логинов считает, что без координации усилий всех «барсиных» государств по защите ирбиса и мест его обитания, выживание этого редкого животного будет находиться под большим вопросом.

...Авторские экземпляры новой книги-альбома о снежном барсе должны поступить до конца июля. Основной тираж планируется распространить по природоохранным учреж­дениям в разных странах.