Хозяин территории

Политика
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17 На недавно прошедших выборах сельских лидеров он получил стопроцентную поддержку электората, пройдя тройную процедуру доверия: население, депутаты раймаслихата, сами выборы.

Впрочем, иного результата никто не ожидал. За 12 лет акимства бывший главный агроном совхоза, директор ТОО вывел округ на передовые позиции по всем показателям. Назовем лишь две цифры, проливающие свет на истину: ежемесячный достаток средней семьи достиг 160–180 тыс. тенге, среднее подсобное хозяйство содержит от 5 до 12 голов КРС, не считая лошадей, овец, птицы.

В самозанятости аким лично показывает пример. У него живности полон двор, сам ухаживает за ней по вечерам. Самозанятость – инициатива Президента страны, а кто, как не я, обязан ее поддерживать и словом, и делом, считает он. 

Уроженец аула Булак, там и продолжает проживать. Про­ехав по его улицам, где всего 55 дворов, спрашиваю Аленова: к киносъемкам готовитесь? Он не понял суть вопроса, пришлось выразиться яснее, без намеков: «Аул прибран, как у хорошей хозяйки горница». Уже лет 10 по-другому не живем, отвечал он, являясь лучшими в районе и области по благоустройству.

Признаюсь честно, такую нарядную, чистую и одновременно работящую деревню вижу впервые. Все выкрашено в зелено-синий цвет: от хозяйственных амбаров до изгороди. Простите за подробности, но это жизнь, все уличные туалеты, портящие своим видом пейзаж любой деревни, в Булаке сверкают ярко-белыми тонами, будто их выставили на продажу. Это фишка акима. По его мнению и убеждению, порядок в ауле начинается и продолжается с каждой мелочи.

Заборы вокруг домов фигурные, дрова складываются небольшими пирамидами, оттого и они украшают фасады. Буквально в каждом дворе легковая, грузовая машины, трактор, а то и два. Аульчане ежегодно вывозят на продажу до 3 тыс. кубов березовых дров, 2–3 тыс. тонн сена, 500–700 тонн перегноя. Трудятся на себя как муравьи, не покладая рук. 

Большое количество скота –тоже заслуга местной власти, она сумела предоставить населению обширные кормовые угодья – коси не хочу, выливается в большое количество излишков домашнего подворья. Образно говоря, одна булакская семья кормит молочными и мясными продуктами 10 городских семей. На рынок аульчане поставляют молоко, айран, кумыс, сметану, творог, сливочное масло, яйцо, говядину, конину, баранину. 

О проблемах в округе не говорят, их решают. Наиболее наболевшие – дороги. От села Симферопольского до Красного Яра асфальт проложен 40 лет назад. За все это время трассу протяженностью 18 км никто не ремонтировал, а ее, между прочим, местные называют «продовольственной дорогой», так как каждый день везут по ней в город свою продукцию. Дорога областного значения, область не торопится залатать ямы, зато сельчане своими силами ежегодно делают подсыпку полотна.

Но вернемся к выборам акимов. Именно после них «новые» акимы получили дополнительные полномочия в решении задач на вверенной им территории, объединенные в 67 позиций. Они и прежде были за все в ответе, однако эта работа велась как бы на стихийной основе. Аленов четко обозначил ситуацию: инициатива с оглядкой. Концепция управления и самоуправления, получив законодательное подтверждение, им развязала руки. 

– Разрешено вмешиваться и в хозяйственную деятельность? – интересуюсь у Еркеша Толегеновича.

– На ваш вопрос отвечу своим вопросом, – произнес он. – Разве хлеб не политический вопрос, а самозанятость? За ним стоят люди, порой не получающие вовремя зарплату или паи за условные доли. Рациональное использование земель тоже в наши обязанности входит. В технологию мы не лезем, решая задачи более масштабные и перспективные, связанные с качеством жизни населения.

При всех раскладах главным вопросом остается финансовый. Будут у акима деньги – будут успешно и эффективно реа­лизовываться его полномочия. До выборов говорили: сельские акимы наделяются собственным бюджетом. Мнения по этому поводу разделились. Налоговая база на селе сегодня крайне слаба. Передовой Симферопольский округ, состоящий из трех населенных пунктов с развитой самозанятостью, в год примерно собирает 1,3 млн. тенге налогов и обязательных платежей. Только на благоустройство и хватит. Естественно, на помощь приходили районные, областные, рес­публиканские субвенции, но и они не решали всех проблем.

Бюджет округа составлял где-то 8 млн. тенге, из них ровно половина уходит на зарплату сотрудников аппарата акима. Оставшуюся сумму хоть по мелким клочкам разорви, на все не хватит. Даже текущие проблемы не закроешь. Так хочется иметь в округе спортзал, но где взять деньги, разводит руками аким. 

Ясно, что на собственные налоги аул или село не проживут, прежних субвенций также недостаточно, чтобы Аленову выполнить свою предвыборную программу.

Он теперь народу под козырек, народ его избрал, а не аким района назначил. Некоторые акимы до этого выслуживались, а теперь им надо служить. Еркеш Толегенович шел на выборы, имея двух соперников, уважаемых людей округа. Программу подготовил сжатую, стремясь не быть обещалкиным. Главенствовали в ней 5 вопросов: ремонт дорог, строительство общественной бани, освещение улиц, ремонт водопровода в ауле Жолдыбай, капитальный ремонт клуба в Булаке. 

Встречаясь с населением, не стесняясь, спрашивал: может, еще что-то добавить? Сделай то, что наметил, напутствовали его аксакалы, все объять невозможно. Получив полную поддержку жителей и депутатов, приступил к реализации программы не откладывая ее в долгий ящик. Ремонт водопровода в Жолдыбае уже начался, клуб в ауле Булак недавно успел отметить новоселье. Для аула в 55 дворов это настоящий очаг культуры. В ремонте помог районный бюджет, но большую часть денег внесли спонсоры, сказался авторитет Аленова. Преобразилась дорога Булак – Симферопольское. Округ ее отсыпал собственными силами. Идет строительство детского садика на 50 мест в селе Симферопольском. Здесь также разместится интернат для учеников соседних аулов, где неполные школы. Все три населенных пункта охвачены медицинским обслуживанием.

Худо-бедно, а деньги находятся, дальше еще лучше будет. По крайней мере, должно быть. Сельские (новые) акимы, как известно, избираются на 4 года. На 4 года они составляют под реальные деньги стратегический план, который утверждается в районе. И согласуется с аксакалами округа.

– К нам наконец-то пожаловало самоуправление, – подчеркивает Аленов. – Диктат сверху сменился инициативой снизу. Тут должны свою роль сыграть кенесы, общественные органы самоуправления. 

По мнению акима, они станут также исполнять роль местной счетной палаты. Куда власть потратила деньги, на какие цели, нужен ли объект округу или может подождать – все эти и другие вопросы подпадают под юрисдикцию кенесов. 

Конкретно о полномочиях. К прежним добавились 4 основных пункта: право взимать административные штрафы за антисанитарию, нарушение экологии (вырубка кустарников и лесополос), неправильное содержание домашних животных, за потраву скотом посевов. Большие козыри получили сельские акимы на руки. 

Раньше, чтобы принять адекватные меры к нарушителям, они просили содействия от санитарных служб, участковых инспекторов полиции. Те не всегда реагировали, могли закрыть глаза на негатив, имея свой интерес. Сейчас аким наделен такими же правами. И это, наверное, правильно. Коль он хозяин территории, отвечает за все, что на ней происходит, ему в первую очередь и принимать меры. 

Новые акимы – это веление времени. Однако не следует забывать одного: возросшие полномочия – не панацея от всех проб­лем. Многое зависит от личности избранного акима. Не зря симферопольцы заявляют: реформы, выборы – это хорошо, а наш аким Еркеш Аленов – лучше.

Александр КУЗЕННЫЙ, Акмолинская область

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