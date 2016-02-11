В селе Мартук мимо этой станции инкубаторной, не заметив ее, никак не проедешь. Стоит она на одной из центральных улиц райцентра. Здание старой постройки, однако двор ухожен, вывески новые и броские, на которых написано: «Цыплята, утята, гусята, цесарки, перепелки…» Хозяйкой станции вот уже многие годы является Мила Сторожева.

– Еще в постсоветские времена этот инкубатор принадлежал одному из совхозов, – говорит Мила Викторовна. – И от хозяйства меня направили сюда на работу. Потом совхоз обанкротился. Станция оказалась на грани закрытия. Началась раздача долей в качестве компенсации работникам невыплаченных им зарплат. Вот и достался мне бесхозный старый инкубатор. Пусть даже старый, но в рабочем состоянии.

Со временем Мила решила его выкупить. Выплачивала ежемесячно определенную сумму, которую получала от реализации небольшой партии птенцов. Таким образом, не дала погибнуть производству. В 1999 году она полностью рассчитается с выплатами и станция станет на законной основе ее частной собственностью под названием ЧП «Анастасия». Радовало то, что теперь пусть даже мизерный доход, получаемый от реализации, будет оставаться в собственном бюджете, а значит, его можно будет потихоньку направлять и на развитие производства, которое очень нуждалось в реконструкции.

Дальше – больше. Одной справляться со всем хозяйством было тяжело, и она приняла на работу несколько специалистов. В планах теперь – расширение станции. При поддержке районного центра занятости в рамках «Дорожной карты-2020» получила микрокредит в размере 3 млн тенге. На эти средства Мила Сторожева планирует построить на территории инкубатора птичник для доращивания молодняка и поставлять товар на прилавок.

Такой подход даст возможность как-то самой быть гибче в условиях рынка, чтобы опережать конкурентов, которые сегодня тоже не спят: Мартук тем более располагается на приграничье с соседями из Оренбуржья, а там это дело поставлено на поток. Нередко приезжают оттуда со своим товаром и перехватывают покупателей, сбивая цены. Что ж, Мила тоже готова с ними конкурировать. Ее цыплята и утята ничем не хуже. Более того, годовая мощность закладки инкубатора позволяет доводить вывод птенцов до 90 тыс. Только пока из-за небольших заказов приходится работать на половину мощности. За сезон (4 месяца) вылупляются из яиц по 40 тыс. цыплят и утят. В небольших объе­мах здесь производят также вывод цесарок, перепелок.

Птенцов закупают как по району, так и по области. Возит их хозяйка и в Актобе, где есть специализированные точки для продаж. Бывает, приезжают клиенты из соседних областей – Атырау и Актау – закупают оптом. Цены весьма приемлемые, гибкие в зависимости от пород. Ведь они бывают и бройлерные, и голландские, и домашние. Приходит на станцию закупать цыплят, утят местное население. Сегодня почти в каждом подворье домашнюю птицу выращивают. У Милы Викторовны ее, безусловно, самое большее количество. В прошлом году на своем подворье она содержала до 500 утят и около 100 гусей. Дорастила и… на прилавок. Пока еще нет своего птичника у инкубатора, поэтому так приходится выходить из положения.

С районным центром занятости у Милы Сторожевой тесные контакты. Готова принять на молодежную практику молодых дипломированных специалистов – ветеринаров, зоотехников. В самом центре говорят, что с ней в этом плане легко работать. А вообще с момента реализации «Дорожной карты занятости-2020» по району создано более сотни новых рабочих мест, получили микрокредиты десятки жителей. И одна из них – предприимчивая хозяйка инкубаторной станции Мила Викторовна.