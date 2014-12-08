В мире
Хозяйка Сердитого котика заработала на славе животного $100 млн
Асель Есетова
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Express.co.uk. Доход от зверька превысил заработки многих голливудских звезд за аналогичный период.

"Ее достижения невероятны. Я смогла бросить работу официантки через несколько дней после ее первого появления в социальных сетях", – рассказала изданию хозяйка Grumpy Cat, 28-летняя Табата Бандесен (Tabatha Bundesen) из штата Аризона, США.

Настоящее имя кошки, которая прославилась грустным и недовольным выражением на морде, – Тардар Сос (Tardar Sauce). Ее фотографии впервые опубликовал в сети брат Бандесен, разместив их в 2012 году на развлекательном портале Reddit. Первый ролик с грустной кошкой, размещенный на видеохостинге YouTube, набрал свыше 16 млн просмотров.

"С тех пор телефон разрывается от звонков с бизнес-предложениями", – отметила в интервью Табата.

Помимо популярности кошки в Интернете высокий заработок ее владелице обеспечили участие Grumpy Cat в голливудском фильме Grumpy Cat's Worst Christmas Ever (2014 год), реклама корма Friskies и две опубликованные книги о животном.

У аккаунта Grumpy Cat в Facebook более 7 млн подписчиков. За жизнью животного в Instagram следят порядка полумиллиона фолловеров, в Twitter у Grumpy Cat около 250 тыс. фанатов.

На родине кошки в США уже давно выходит сувенирная продукция с ее изображением. Помимо футболок, кружек, значков и других безделушек по согласованию с хозяевами Grumpy Cat также выпускается печенье и кофейный напиток с логотипом в виде мордочки кошки.

Как подсчитало издание The Daily Mirror, доходы Сердитого котика с 2012 по 2014 год включительно превысили заработки таких звезд Голливуда, как Николь Кидман, Кэмерон Диас и Мэттью Макконахи.

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