​Хозяйка швейного дела

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

В круговорот предпринимательства всех домочадцев вовлекла когда-то сама Людмила Ивановна. По профессии она швея. Живет в поселке Курайли в пригороде Актобе. В былые годы в родном ее селении работала швейная мастерская. Потом закрылась, и Людмила Ивановна осталась без работы с четырьмя детьми. На жизнь надо было как-то зарабатывать, и она устроилась по объявлению рабочей на рынке «Алтай», что в областном центре. Вскоре здесь же арендовала небольшое помещение со швейным оборудованием. Словом, рискнула. Профессиональные навыки, качество пошива сделали свое дело – пошли заказы. И старшая дочь решилась помогать матери. Маленький бизнес стал потихоньку приносить доход. Однако Людмила Маслова на этом не остановилась – через время открыла еще одну точку пошива – на рынке в районе Жилгородка, арендовав по той же проверенной схеме помещение. Работы стало еще больше. Взялся помогать Людмиле ее супруг Алексей. Надо было закупать ткани, развозить их, на точках он теперь и за водителя, и за электрика, и за ремонтника, и грузчика. Видя, что мама, папа и старшая сестра занялись активно семейным бизнесом, младшая дочь тоже изъявила желание быть швеей и поступила в колледж.

Колеся каждый день на работу из села в областной центр, Людмила Ивановна однажды поймала себя на мысли: а почему бы не открыть швейный цех в родном Курайли, где нет ни ателье, ни салона одеж­ды? Правда, собственных средств на реализацию этого плана явно было недостаточно. Брать кредит в банке – оказаться в долгах, как в шелках. Вот тогда-то и узнала о том, что есть программа, по которой государство оказывает таким предпринимателям, как она, весомую поддержку. При содейст­вии центра занятости прошла краткосрочные курсы обучения, разработала бизнес-план и получила льготный микрокредит. В сельском акимате новоиспеченной предпринимательнице тут же предоставили в аренду пустующее помещение. Обустроилась.

На полученные средства закупила оборудование, ткани, потом наняла двух мастеров швейного дела, односельчанок. Заказы так же, как и в городе, в Курайли посыпались один за другим. Помимо реставрации одежды, пошива постельных принадлежностей, в сельском ателье взялись за шитье покрывал, корпешек с нацио­нальными узорами, подушек и других изделий. Вся продукция, в том числе полный комплект пос­тельного белья, вышиваемого на продажу, отменного качества и значительно ниже рыночной стоимости. Предпринимательница закупает ткань в России. По словам Людмилы Ивановны, реализуемая государственная программа весьма эффективна и оказывает ощутимую поддержку малому бизнесу. Микрокредит под 6% годовых ей не в тягость возвращать. Намерена Маслова расширять производство и трудоустроить у себя еще нескольких безработных односельчан. И самое главное, идеи хозяйки поддерживают домочадцы. При таком раскладе, безусловно, семейный бизнес будет идти в гору.

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