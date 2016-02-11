Свежий выпуск
​Хозяйский подход
Михаил ТЁ, Жамбылская область

Главы сельских округов, городов и районов информируют жителей на местах о ходе реализации государственных программ и итогах социально-экономического развития за истекший период. Кроме того, во время встреч обсуждаются задачи, планы и основные направления деятельности государственных органов. Всего запланировано 379 отчетов. На сегодня проведена большая их часть.

На встречах жители региона имеют прекрасную возможность не только обсудить проблемные вопросы, но и высказать свои мнения и замечания. Они уже вынесли на обсуждение около тысячи предложений. К примеру, жителей Жамбылского района беспокоят проблемы с уличным освещением, отсутствие газа в селах Шайдана и Пионер, а также квалифицированного врача. В ауле Белбасар Шуского района сельчане до сих пор не могут подключиться к водопроводу, построенному по программе «Питьевая вода» еще в 2009 году. Байзакцы просили улучшить дороги, они также недовольны недостаточным вниманием со стороны медперсонала к пожилым людям. В ауле Шыганак Сарысуского района местный житель Ахметжан Баушенов посетовал на загрязнение бытовыми отходами берега местного озера. Многодетная мать Гуляйым Алтаева, проживающая на окраине села Кошкарата Жуалынского района, интересовалась возможностью организации подвоза детей в местную школу на специальном автобусе.

Большая часть вопросов касалась обеспечения питьевой водой, жилищных и земельных отношений, ремонта и строительства дорог, объектов образования, здравоохранения и культуры. Кроме того, жамбылцев волнуют проблемы электрификации, газификации и телефонизации населенных пунктов, благоустройства, санитарного и экологического состоя­ния родного края. На многие волнующие людей вопросы ответы даны на местах, другие еще рассматриваются и составляется специальный план мероприятий по их решению. 

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