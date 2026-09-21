HR Enbek: что означает уведомление об обязательном страховании от несчастных случаев

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минтруда информирует работодателей о порядке формирования уведомлений на портале HR Enbek о необходимости заключения или продления договора обязательного страхования работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Работодатель обязан обеспечить страхование работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей. За незаключение обязательного договора страхования законодательством предусмотрена административная ответственность.

Уведомления на портале HR Enbek формируются в автоматическом режиме при выявлении информационной системой отсутствия соответствующих сведений о действующем договоре ОСНС.

Отмечается, что уведомление не означает автоматического установления факта нарушения законодательства работодателем. Оно информирует о выявленном системой несоответствии имеющихся сведений и направлено на то, чтобы работодатель мог своевременно проверить информацию.

Расхождения могут возникать, в том числе, в связи с тем, что сведения о недавно заключенном или продленном договоре ОСНС еще не поступили либо не были обновлены в информационных системах.

В случае получения уведомления работодателю рекомендуется:

Если договор ОСНС не заключен либо срок его действия истек - обратиться в страховую организацию для заключения или продления договора в установленном законодательством порядке.

Если договор ОСНС заключен и действует - проверить срок его действия, полноту охвата работников и соответствие сведений о договоре информации в информационных системах. При выявлении расхождений необходимо обратиться в страховую организацию для уточнения и актуализации данных.

Если договор ОСНС заключен или продлен недавно - учитывать, что сведения поступают в информационные системы после их передачи страховой организацией и соответствующей обработки. В связи с этим обновление информации на портале HR Enbek может происходить с определенным временным интервалом.

Поступившие уведомления сохраняются в личном кабинете работодателя. При повторном получении уведомления работодателю рекомендуется обратиться в страховую организацию для уточнения статуса передачи и актуализации сведений о договоре ОСНС.