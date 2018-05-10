​Храброе сердце

Талантливый педагог, заботливый семьянин и бесстрашный воин – именно эти слова приходят на ум, когда речь заходит о Кали Есентаеве, ветеране Великой Отечественной войны, героически защищавшем родную землю от посягательства немецко-фашистских захватчиков.

Он родился в 1909 году в ныне ауле Кенкияк Актюбинской облас­ти последним, седьмым ребенком в семье. От старшей сестры и братьев с детства его отличали любознательность и огромная тяга к знаниям. Именно по этой причине Кали переехал на юг страны. Сначала он учился в Алматинском педагогическом училище, а затем получал образо­вание в Туркестане. Здесь, в Южном Казахстане, Кали Есентаев и остался жить после учебы, зарекомендовав себя хорошим педагогом и организатором. Благо­даря его усилиям открыт ряд школ в Чимкентской области. С началом войны учитель сразу же попросился на фронт, но в ряды Красной армии призвали его не сразу. Чтобы отправиться на передовую, он писал прошение восемь раз. И лишь в декабре 1941 года его заявление наконец одобрили и отправили в военное училище в Туркменистан на трехмесячные подготовительные курсы.

На фронт молодой призывник попал только в начале апреля 1942 года. В первый бой вступил под Сталинградом в составе Юго-Западного фронта в качестве заряжающего артиллерийского расчета. Затем воевал в 57-м стрелковом отряде 777-го Севастопольского стрелкового полка 227-й стрелковой дивизии II и IV Украинских фронтов под командованием подполковника Волынского. Вместе со своими соратниками освобождал оккупированные Украину, Молдову, Румынию, Словакию, Венгрию и Чехию. Кроме того, участвовал в битвах за Сталинград, Ворошиловград, Крым, Севастополь и Будапешт, а также в форсировании Дуная.

Позже о битве при Сталинграде Кали Есентаев рассказывал своим родным: «27 сентября 1942 года противник атаковал нашу оборонительную линию. Я был ранен. Немецкий танк переехал через окоп, в котором я лежал без сознания в крови. Только на третий день пришел в сознание, через щель поступал воздух в окоп, благодаря чему я мог дышать. В темноте нащупал свой карабин, откопал землю и вылез из окопа. Меня немедленно направили в госпиталь. И это было мое первое тяжелое ранение. Командир решил, что я умер, и уведомил о моей гибели Арысский военкомат, откуда наш эшелон был отправлен на фронт».

– Каждый год в преддверии праздника Победы я с гордос­тью вспоминаю своего отца, прошедшего суровый путь вои­на, повидавшего смерть и не сломавшегося, – говорит дочь ветерана Айткуль Есентаева, работающая библиотекарем в таразской школе-гимназии № 5. – Он часто рассказывал мне про свои тяжелые военные будни. В России и Европе часто шли дожди, поэтому солдатам приходилось по три-четыре дня сидеть в окопах по пояс в воде. На лихорадку, дизентерию, диарею, зубную боль или высокую температуру вовсе не обращали внимания. Если солдат не мог участвовать в сражении по этим причинам, его просто расстреливали как изменника Родины.

Когда II Украинский фронт освобождал территорию Украины, артиллерийский батальон расположился на опушке леса. Кали пошел в лес за водой и увидел тонкую струйку дыма, которая поднималась из-под земли. Таким образом он случайно обнаружил немецкий блиндаж. Солдаты и не подозревали, что они в окружении, беспечно разговаривали и курили. Кали Есентаев взял в плен троих фашистов, один из которых был офицером высокого ранга. Последний владел важными сведениями о расположении немецкой армии, это помогло с малыми потерями освободить территорию от врага.

– И еще отец рассказывал, как в освобожденной от немецких захватчиков территории Украи­ны староста одной из деревень радушно принял голодных и уставших солдат: накормил, напоил, затопил баню, а между тем в суматохе куда-то отправил своего сына, что показалось подозрительным, – вспоминает слова отца Айткуль Есентаева.

В тот день Кали не мог уснуть, часто выходил проверять постовых. Уставшие солдаты спали крепко. Но он даже в мирное время спал чутко, часто просыпался от малейшего шороха. В ночной тишине он услышал шаги немецких солдат, ровные, четкие, в хромовых сапогах с подковами, их не перепутать. Он разбудил солдат, и бойцы успели забаррикадировать дом. Немцы не ожидали встретить жестокое сопротивление. Бой длился до утра, в итоге свои потери оказались минимальными, а из вражеских солдат в живых не осталось никого. За предательство старосту расстреляли на месте.

Последний бой, в котором Кали Есентаев участвовал, был в Чехословакии, за населенный пункт Милотице. 18 апреля 1945 года Кали получил тяжелое ранение и был отправлен на лечение. Это было его пятое ранение, после которого он был призван негодным к военной службе. Победу встретил на больничной койке в столице Австрии.

Позже, представляя Кали Есентаева к награде, подполковник Волынский писал, что тот «в боях за освобождение Ворошиловграда 15 августа 1942 года, действуя в составе своего расчета, огнем своей пушки уничтожил станковый пулемет противника с расчетом, что дало возможность подойти вплотную нашей пехоте к немецким укреп­лениям и прорвать их оборону. 10 апреля 1944 года в боях за освобождение Крыма уничтожил немецкую противотанковую пушку, что способствовало прорыву вражеской обороны. А 8 мая 1944 года Кали Есентаев в боях за освобождение города Севастополя уничтожил два немецких станковых пулемета с расчетами, что дало возможность нашей пехоте прорвать немецкую оборону».

За проявленный героизм на полях сражения Кали неоднократно отмечался, в том числе был награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, орденами Славы II и III степеней, медалью «За отвагу». Кроме того, за отличные боевые действия в боях при прорыве обороны противника, форсировании Дуная и в битве за Будапешт он получил благодарность от Сталина.

Вернувшись домой, Кали Есентаев посвятил свою жизнь развитию народного образования. Талантливый педагог внес значительный вклад не только в дело просвещения, но и духовного развития молодежи, воспитания в ней патриотизма. Его выпускники – это армия инженеров, агрономов, ученых, врачей, военных, которые успешно трудятся во всех уголках нашей страны. Есть среди них и те, кто избрал стезю учителя, став последователем своего наставника.

– Отец жил удивительной и яркой жизнью, радовался каждому дню. Он говорил, что жизнь – это самое большое счастье, и ничего не может быть ценнее нее, – рассказывает Айткуль Есентаева. – Помню, в детстве ежегодно 9 мая наш дом был переполнен цветами, открытками с поздравлениями. Поздравляли со всех уголков страны, начиная от Министерства обороны, заканчивая местным военкоматом и родной школой, которой он посвятил всю свою жизнь. Даже уходя в последний путь, фронтовик проявил настоящее мужество: он пел песни, чтобы дети не испугались смерти.