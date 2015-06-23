Храм в поселке горняков 679 Валерий ВЕДЕНКО, Костанайская область

Начало ей положила церемония освящения места по всем православным канонам, был заложен первый камень в основание алтаря. Сегодня здесь возвышается на 20 с лишним метров однокупольная церковь общей площадью 410 кв. м. На первом этаже – молельный зал и церковная лавка, в цокольном – крестильня, комната матери и ребенка, технические помещения. Окна украшают витражи с библейскими мотивами. Благоустроенный вид приобрела прилегающая территория. Здесь выложена брусчатка, высажены деревья и разбиты клумбы. Общая сумма вложений в реализацию проекта составила 440 млн тенге.

Евразийская Группа и входящее в нее ССГПО в рамках социального партнерства с регионом ранее уже построили мечеть и православный храм в Рудном, синагогу в Костанае, мечеть в Качаре.