Храм в поселке горняков

679
Валерий ВЕДЕНКО, Костанайская область
Начало ей положила церемония освящения места по всем православным канонам, был заложен первый камень в основание алтаря. Сегодня здесь возвышается на 20 с лишним метров однокупольная церковь общей площадью 410 кв. м. На первом этаже – молельный зал и церковная лавка, в цокольном – крестильня, комната матери и ребенка, технические помещения. Окна украшают витражи с библейскими мотивами. Благоустроенный вид приобрела прилегающая территория. Здесь выложена брусчатка, высажены деревья и разбиты клумбы. Общая сумма вложений в реализацию проекта составила 440 млн тенге.
Евразийская Группа и входящее в нее ССГПО в рамках социального партнерства с регионом ранее уже построили мечеть и православный храм в Рудном, синагогу в Костанае, мечеть в Качаре.

