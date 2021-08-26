Хранить для будущих поколений

Национальный архив хранит для будущих поколений документальное историческое наследие Республики Казахстан.
– Основной массив материалов относится к периоду образования и становления Казахстана как независимого государства, – отмечает директор Национального архива РК Сагиля Нурланова. – Документы наглядно свидетельствуют о выдающейся роли Первого Президента Нурсултана Назарбаева в становлении государственности и успешном проведении политических и социально-экономических реформ. Ведь в начале независимости перед молодой независимой страной стояли задачи выхода из системного кризиса, изменения государственного устройства, сути национальной экономики, создания новой политической системы. Этот период Нурсултан Назарбаев охарактеризовал как первый этап модернизации Казахстана.
Как отмечает Сагиля Нурланова, политика Нурсултана Назарбаева стала стержнем казахстанской государственности. Она позволила Казахстану осуществить трудные политические, экономические и социальные преобразования первых лет независимости. Первый Президент стал примером политического лидера, сочетающего инновации с традициями, житейскую мудрость и здоровый прагматизм.
Следует сказать, что Национальный архив Казахстана – одно из самых высокотехнологичных учреждений на постсоветском пространстве, в полной мере отвечающее международным стандартам.
По словам директора Национального архива, информация, содержащаяся в документах, по своей насыщенности и репрезентативности уникальна и незаменима как источник по истории государственного и социально-экономического устройства, культуры и истории независимой страны.
В их числе оригинал первой Конституции Казахстана, принятой на IХ сессии Верховного Совета Республики Казахстан ХII созыва 28 января 1993. Она состояла из преамбулы, 4 разделов, 21 главы и 131 статьи. Этот документ был передан в Национальный архив из Администрации Президента и по сей день хранится как документ под номером один.
– Первая Конституция вобрала в себя многие правовые нормы, принятые с момента обретения суверенитета – независимость республики, признание казахского языка государственным, – говорит директор Национального архива РК.
Вместе с тем, отмечает Сагиля Нурланова, как написал в своей книге «Эра независимости» Первый Президент Нурсултан Назарбаев, первая Конституция стала результатом компромисса между той частью общества, которая противилась проведению социально-экономических и политических реформ, и другой ее частью, понимавшей необходимость и неизбежность трансформации Казахской ССР в демократическое цивилизованное государство. Почти сразу же после вступления в силу первой Конституции обнаружилось, что она оторвана от реальности и не может служить дальнейшей правовой основой государственного строительства. Поэтому стране требовался новый Основной закон. Его проект был представлен 22 мая 1995 года для рассмотрения и юридической оценки в специально сформированный консультативный совет, а 30 июня 1995 года вынесен на всенародное обсуждение. Казахстанцы, понимая, что они наравне с властью формируют самый важный для страны документ, подошли к работе со всей серьезностью. За время обсуждения, которое продолжалось месяц, они сделали около 30 тыс. замечаний и предложений. С их учетом в текст Конституции внесли 1 100 поправок.
Всенародный референдум состоялся 30 августа 1995 года. Из 81,1% всех граждан страны, принявших в нем участие, почти 90% проголосовали за новую Конституцию. Государственное строительство наконец получило надежную политико-правовую основу. Суверенный Казахстан был провозглашен демократическим, светским, социально-правовым и унитарным государством, для которого человек, его жизнь, права и свободы представляют главную ценность. Высшим должностным лицом, определяющим основные направления внутренней и внешней политики, гарантом единства народа и власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина был провозглашен Президент.
Не менее важен для истории хранящийся в Национальном архиве Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан», подписанный Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым 16 декабря 1991 года в Алматы. Статья 4 этого закона впервые в истории провозглашала, что на всей территории Республики Казахстан действуют Конституция и законы Республики Казахстан, а также признанные ею нормы международного права.
Среди документальных сокровищ Национального архива есть и первая редакция Конституционного закона «О государственных символах РК» с приложением изображений государственного флага, герба, а также музыкальной редакцией и текстом государственного гимна.
Кроме того, Национальный архив хранит документы Верховного Совета, Парламента, Правительства, Центральной избирательной комиссии, министерств и ведомств, по которым исследователи создают подкрепленную документами хронику развития независимого Казахстана.