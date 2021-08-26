Хранить для будущих поколений

Игорь Прохоров

Национальный архив хранит для будущих поколений документальное историческое наследие Республики Казахстан.

– Основной массив материалов относится к периоду образования и становления Казахстана как независимого государства, – отмечает директор Национального архива РК Сагиля Нурланова. – Документы наглядно свидетельствуют о выдающейся роли Первого Президента Нурсултана ­Назарбаева в становлении государственности и успешном проведении политических и социально-экономических реформ. Ведь в начале независимости перед молодой независимой страной стояли задачи выхода из системного кризиса, изменения государственного устройства, сути нацио­нальной экономики, создания новой политической системы. Этот период Нурсултан Назарбаев охарактеризовал как первый этап модернизации Казахстана.

Как отмечает Сагиля Нурланова, политика Нурсултана ­Назарбаева стала стержнем казахстанской государственнос­ти. Она позволила Казахстану осущест­вить трудные политические, экономические и социальные преобразования первых лет независимости. Первый Президент стал примером политического лидера, сочетающего инновации с традициями, житейскую муд­рость и здоровый прагматизм.

Следует сказать, что Национальный архив Казахстана – одно из самых высокотехнологичных учреждений на постсоветском пространстве, в полной мере отвечающее международным стандартам.

По словам директора Нацио­нального архива, информация, содержащаяся в документах, по своей насыщенности и реп­резентативности уникальна и незаменима как источник по истории государственного и социально-экономического устройст­ва, культуры и истории независимой страны.

В их числе оригинал первой Конс­титуции Казахстана, принятой на IХ сессии Верховного Совета Республики Казахстан ХII созыва 28 января 1993. Она состояла из преамбулы, 4 разделов, 21 главы и 131 статьи. Этот документ был передан в Национальный архив из Администрации Президента и по сей день хранится как документ под номером один.

– Первая Конституция вобрала в себя многие правовые нормы, принятые с момента обретения суверенитета – независимость республики, признание казахского языка государственным, – говорит директор Национального архива РК.

Вместе с тем, отмечает Сагиля Нурланова, как написал в своей­ книге «Эра независимости» Первый Президент Нурсултан Назарбаев, первая Конституция стала результатом компромисса между той частью общества, которая противилась проведению социально-экономических и политических реформ, и другой ее частью, понимавшей необходимость и неизбежность трансформации Казахской ССР в демократическое цивилизованное государство. Почти сразу же после вступления в силу первой Конституции обнаружилось, что она оторвана от реальности и не может служить дальнейшей правовой основой государственного строительства. Поэтому стране требовался новый Основной закон. Его проект был представлен 22 мая 1995 года для рассмотрения и юридической оценки в спе­циально сформированный консультативный совет, а 30 июня 1995 года вынесен на всенародное обсуждение. Казахстанцы, понимая, что они наравне с властью формируют самый важный для страны документ, подошли к работе со всей серьезностью. За время обсуждения, которое продолжалось месяц, они сделали около 30 тыс. замечаний и предложений. С их учетом в текст Конституции внесли 1 100 поправок.

Всенародный референдум состоялся 30 августа 1995 года. Из 81,1% всех граждан страны, принявших в нем участие, поч­ти 90% проголосовали за новую Конституцию. Государственное строительство наконец получило надежную политико-правовую основу. Суверенный Казахстан был провозглашен демократическим, светским, социально-правовым и унитарным государством, для которого человек, его жизнь, права и свободы представляют главную ценность. Высшим должностным лицом, определяющим основные направления внутренней и внешней политики, гарантом единства народа и власти, незыб­лемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина был провозглашен Президент.

Не менее важен для истории хранящийся в Национальном архиве Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан», подписанный Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым 16 декабря 1991 года в Алматы. Статья 4 этого закона впервые в истории провозглашала, что на всей территории Республики Казахстан действуют Конституция и законы Республики Казахстан, а также признанные ею нормы международного права.

Среди документальных сокровищ Национального архива есть и первая редакция Конститу­ционного закона «О государственных символах РК» с приложением изображений государственного флага, герба, а также музыкальной редакцией и текстом государственного гимна.

Кроме того, Национальный архив хранит документы Верховного Совета, Парламента, Правительства, Центральной избирательной комиссии, министерств и ведомств, по которым исследователи создают подкрепленную документами хронику развития независимого Казахстана.

