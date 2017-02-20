Хранить семейные традиции

По условиям конкурса в первом туре пары представили себя, во втором – ответили на вопросы, в третьем – продемонстрировали казахские обы­чаи, в четвертом – угостили национальными блюдами. Во всех турах свекрови и невестки показали свое мастерство, творческие способности, а также знание народных традиций.

Победительницами в номинации «Өнегелі отбасы» стали Зеинжамал-апа и ее келін Асем Сарсенбеккызы, в номинации «Ынтымақты отбасы» – Рыс­ты-апа вместе с келін Салтанат Абайкызы. Лучшие в номинации «Өнерлі отбасы» – Баян-апа, келін Динара Канатқызы, в номинации «Көрермендер көзайымы отбасы» – Машура-апа и келін Бахыт Масгуткызы. И самая молодая ене Баян-апай с келін Карлыгаш Ертаскызы победили в номинации «Білімді отбасы».

По словам преподавателя мечети «Машхур Жусуп» Карлыгаш Кажымалик, такие конкурсы помогают сохранять лучшие традиции народа.

– Веками наши женщины как зеницу ока берегли и продолжали традиции, переданные им матерями. Женщина бережет семейный очаг, она качает бесік – колыбель, воспитывает детей, является хранительницей традиций и духовных ценностей народа. Поэтому мы решили провести конкурс, посвященный пропаганде образцовых отношений ене и келін, которые могут служить для других примером, – сказала она.

Организаторы и участницы также отмечают, что подобные мероприятия, пропагандирую­щие ценности казахского народа, помогут выработать у молодежи стойкий иммунитет против чуждой идеологии.