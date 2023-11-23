Хранить традиции и чтить героев

В музыкально-поэтическом состязании приняли участие 12 импровизаторов из Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызыл­ординской, Павлодарской, Южно-Казахстанской областей и области Улытау. Честь хозяев большого мероприятия, организованного во Дворце студентов, защищали пять акынов. Все участники айтыса в своих импровизациях напомнили о месте хана Младшего жуза в истории народа, а также о достижениях страны за годы независимости, затронули актуальные вопросы жизни общества.

– Искусство айтыса – сокровище, национальное достояние, сохраняющее традиции казахов. Из нашего региона вышел такой мастер слова и домбры, как Нурпеис Байганин. У него много достойных последователей. Для нас большая честь организовать и провести такое замечательное состязание, – приветствовал участников и гостей конкурса аким области Асхат Шахаров.

Жюри представляли заслуженные деятели РК Мэлс Косымбаев и Бекжан Аширбаев, акыны Жанарбек Ашимжан и Сатжан Дарибай, а также драматург Оралбай Кометия. Оценивали яркие выступления и зрители, непрерывно поддерживая акынов аплодисментами. Добрых слов зас­лужил и ведущий вечера – известный поэт-айтыскер Аманжол Алтай.

Гран-при и 1,5 млн тенге присудили актюбинцу Нурболу Жауынбаеву. Первое место и 1 млн тенге достались Умиржану Копбосыну из Улытау. Второе место разделили Ержан Амиров и Аспанбек Шугатай (800 тыс. тенге), третье место присуждено Биржану Байтуову и Марату Ахметову (500 тыс. тенге). Дидар Камиев, Серик Куанган, Нурмахан Жакип, Жулдыз Кожабекова, Аруна Керимбек, Жанибек Бейбитов получили поощрительные премии в 300 тыс. тенге.

Организаторы мероприятия надеются, что в мае следующего года айтыс пройдет в более расширенном формате.