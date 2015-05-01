Хранить «золотое достояние»

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Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы
Учащиеся колледжа рассказали о формировании многонационального народа Казахстана, вспомнили историю переселения своих семей. Гостеприимная казахская земля и народ приняли в то тяжелое для многих этносов время русских, украинцев, уйгуров, дунган, корейцев, немцев, поляков, татар. Все они влились в одну семью: Казахстан стал для них общим домом, родиной. Об этом пелось в трогательных патриотичных песнях, которые исполняли со сцены ребята.
– Очень символично, что наша встреча проходит в день инаугурации Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, – сказала директор Авиационного колледжа АО «Академия гражданской авиации» Шолпан Кошанова. – Согласитесь, в условиях глобальной нестабильности тема мира и согласия звучит особенно актуально. Созданием Ассамблеи народа Казахстана Глава нашего государства предпринял громадные усилия, чтобы сохранить стабильность, мир, межнациональное согласие и взаимопонимание. Золотым достоянием назвал он бесценную дружбу между представителями более 140 национальностей, живущих под одним шаныраком. У каждого из них есть возможность возрождать свою культуру, национальные традиции, говорить на своем языке. И сегодня общественно-политический и культурный ландшафт страны невозможно представить без сплачивающей деятельности Ассамблеи народа Казахстана.
Как отметил член республиканского совета РМО АНК «Жарасым», руководитель комитета по делам молодежи Ассоциации армян Казахстана Рубен Микаелян, в связи с тем, что этот год объявлен Елбасы Годом Ассамблеи народа Казахстана, мероприятия с целью сохранения и укрепления единства народа проводятся повсеместно.
– Целью нынешней встречи является формирование у молодежи нового казахстанского патриотизма, – подчеркнул Р. Микаелян. – Ребята участвуют в концертах, мероприятиях культурного и образовательного характера. Это позволяет развивать межнациональное общение, толерантность. Я давно работаю с молодежью колледжа. Они – очень активные общественники. На 1 Мая все этнокультурные объединения представят в парке им. Сейфуллина широкую программу мероприятий. Нам тоже выделили шатер и мы – Армянский культурный центр Алматы, Авиационный колледж и средняя школа № 61 – организуем нацио­нальные игры, музыкальные номера, выставку утвари и блюд армянского этноса, расскажем о его культуре и традициях. Приходите, будет интересно!

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