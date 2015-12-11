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​Хранитель древностей
Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Эта коллекция древностей принадлежит известному коллекционеру и антиквару, заслуженному деятелю искусств, кавалеру ордена «Барыс» II степени Азату Акимбеку. За 45 лет коллекционирования он собрал несколько уникальных коллекций, которые экспонировались на 64-х выставках в Турции, Японии, Франции, России, Венгрии, а также в различных городах Казахстана. В том числе в недавно открывшемся Военно-историческом музее в Астане. Сегодняшняя выставка организована в Музее искусств им. А. Кастеева.

Азат Акимбек – обладатель одной из лучших частных коллекций антиквариата в Центральной Азии. Родился он в Китае, в СУАР, откуда в 1955 году с отчимом-казахом Мажитом Кайымбаем эмигрировал в Казахстан. Возвращаясь на историческую родину, отчим забрал с собой маленького Азата, его маму, которая стала затем Мажиту женой, и остальных детей. Тем самым он спас семью Мирзата – репрессированного молодого офицера национальной армии и отца Азата.

Заниматься коллекционированием Азат стал в начале 1970-х. Все началось с кувшина, подаренного ему бабушкой. «Если древний мастер сделал такой красоты кувшин, значит должны быть и другие такие же красивые предметы», – подумал юноша. Так старый кувшин и натолкнул его на мысль коллекционировать антиквариат. В то время Азат еще не знал, что самая внушительная коллекция уйгурского декоративно-прикладного искусства была у его прадедушки Валибая Юлдашева – основателя знаменитой Джаркентской мечети. Дочь Валибая и была матерью отца Азата. Увлеченный Азат стал ездить в аулы и спрашивать у аксакалов старинные вещи своего народа. С разрешения хозяев и с непонятным для них благоговением он находил в сараях старые кувшины, колеса от телег, хомуты...

– Собирая старинные вещи, платья модниц времен минувших, я хочу вернуть прекрасное мгновение душевного порыва древнего мастера, чье имя зачастую безвозвратно утеряно, – признается Азат Мажитович. – Сейчас кто шьет для нас одежду? Огромная индустрия! А моя коллекция – это мир рукоделия, штучных изделий. Руки человека поистине творят чудеса, и это необходимо сберечь, чтобы потомки сказали нам спасибо.

Национальный костюм, убежден коллекционер, это зеркало прошлого. Но наши предки не только созерцали красоту своего творения, а предназначали для него много функций. Например, в таджикском головном уборе, хранящемся в коллекции Акимбека, предусмотрен даже мешочек для длинных кос. А старинные украшения не просто красивый аксессуар – они также имели прикладное назначение. Или другой пример, мешочек для амулета, исполненный как украшение, имел маленький кармашек для зубочистки. Выставленные экспонаты не продаются. Для Азата Акимбека – это история предков. Он хорошо помнит свою бабушку, которая в 14 лет стала четвертой женой его дедушки. Всего у дедушки будущего коллекционера было семь жен. Бабушка, вспоминает он, была красивой женщиной и до последнего дня следила за своей внешностью. Например, выщипывала брови, просто скручивая бровинку ниточкой. И это получалось у нее ловчее, нежели у нынешних красавиц. И еще – мало кто из современных модниц согласится носить украшения весом в полтора килограмма. А наши бабушки шли на такие жертвы. Правда, не всегда ради кокетства, а потому что каждый рисунок нес смысловую нагрузку, имел ритуальное предназначение.

И познакомиться с этой историей можно благодаря таким неравнодушным и искренне увлеченным людям, как Азат Акимбек.

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