Хранитель истории Лепсинска

Люблю ездить в наши аулы. У каждого своя история, свой неповторимый колорит и своя аура. Много лет не была в Лепсинске Алакольского района, и когда выпала такая возможность,

то не преминула воспользоваться ею.

Осень. Уходит золотая пора. Ее сменяет коричнево-бурая палит­ра красок. Но от этого воздух становится еще прозрачнее, ты как будто пьешь его большими глотками и все не можешь напиться. Горная дорога извилистая, то и дело на пути встречаются лошади и коровы, отбившиеся от стада, поэтому водителю приходится быть чуть внимательнее, чем прежде. Но вот открывается панорама села – и невольно задерживаешь дыхание от величия и красоты маленького аула у самого подножия Джунгарского Алатау. Казалось бы, что может быть примечательного в его жизни? Но внимательный гость всегда сможет найти необыкновенное в самом простом и обыденном. Сразу по дороге видишь аккуратный одноэтажный дом. Это местный исторический музей, где каждый желающий может узнать много нового и интересного о жизни этого края. Согласитесь, не каждый населенный пункт может похвастаться собственным музеем. А Лепсинск может!

Музей открыли в 2021 году благодаря меценату Бауыржану Оспанову. Поддержку оказали и другие предприниматели, и депутаты. За это время его посетили туристы из Германии, США, России и других стран СНГ. С начала года здесь побывали уже более 2 тыс. человек. Такой популяр­ностью небольшой по современным меркам музей обязан одному из его основателей – научному сотруднику Мухараму Хайбулину. Он встретил нас на пороге здания, проводил в центральный зал, где провел содержательную экскурсию, после которой мы не могли не поделиться с читателями своими впечатлениями.

Посетителей встречает цент­ральный экспонат музея – каменное изваяние балбал, или обатас времен Тюркского каганата VI–VIII вв. Его в низовьях горы Коктобе Мухарам Хайбулин нашел в 1989 году. Наткнувшись на обыкновенный камень, мешавший ему работать в поле, он разглядел в нем удивительную находку. Возраст балбала 1 200–1 400 лет. Он сохранился чудом, просто потому что упал лицом вниз. Так и пролежал в земле сотни лет. На камне четко прослеживаются доспехи, что указывает на воина, возможно, полководца. Если присмотреться, то можно увидеть, что мужчина в одной руке держит пиалу, в другой – торсык. Рядом лежит меч. На лице четко проглядывается рот. Главный раритет поставлен на небольшом кургане и сразу привлекает внимание гос­тей. Это сейчас обатас занимает центральное почетное место в музее, а буквально до прошлого года стоял у дома Мухарама Минтаевича. С открытием музея занял в нем свое достойное место. Это не единственный экспонат, появившийся в музее благодаря научной жилке Мухарама Минтаевича. Большая часть экспозиции собиралась им на протяжении десятилетий его педагогической деятельности и хранилась в музее средней школы им. К. Ушинского.

Совсем недавно в горах найдены еще два балбала чуть меньших размеров. Возможно, после полного изучения они также будут стоять в сельском музее. Среди других ценнейших экспонатов древняя зернотерка, датируемая V–III веками до нашей эры. Всего же в музее Лепсинска хранится более 1 500 различных экспонатов.

Железная походная кровать. По словам историка, такая кровать была у Шокана Уалиханова. Это довольно дорогая вещь, и стоила она в свое время до пяти лошадей. Во время экспедиции в Китай ученый вынужден был продать ее, чтобы его не разоблачили как русского разведчика. Кто знает, может, это та самая кровать, на которой и спал Шокан Уалиханов.

Огромный камень с искусственным отверстием. Его трудно даже сдвинуть с места. А казахские палуаны запросто поднимали и могли пронести некоторое расстояние. Насколько сильными, выносливыми были эти люди!

– В эпоху раннего средне­вековья у тюркских и славянских народов вместо гирь в классическом понимании использовались гири из камня. Соревновались в том, кто дальше пронесет огромный камень. Батыры с камнем в руках весом 100–150 килограммов играючи проходили не шаг или два, а целые расстояния. Было это своего рода демонстрацией силы, предупреждением. Об этом в своих дневниках оставил записи польский поэт Адольф Янушкевич. Он пишет, что султан Барак поднял белый, как сметана, камень, пронес его две версты и поставил на дорогу. А это, считай, почти два километра, – рассказывает музейный работник.

Есть в музее и пограничный каменный столб с вырезанной тамгой рода дулат. Он тоже был найден местными жителями вмес­те с Мухарамом Минтаевичем в 1991 году на картофельном поле.

– Его обычно ставили на родовом кладбище, он определял границы между территориями жузов. Так, река Лепсы являлась естественной границей земель Среднего и Старшего жузов. Этот экспонат датируется концом ХVII – началом ХVIII века. Некоторые исследователи находят на камне еще арабские вязи, – рассказывает Мухарам Хайбулин.

Более современная экспозиция хранит предметы быта и одежды XIX–XX веков. Вызывает большой интерес старинная книга, случайно обнаруженная в фондах школьной библиотеки. Образцы военного обмундирования времен Алаш Орды, Великой Отечественной войны, наконечники стрел ХІІ–ХІV веков, денежные знаки различных государств, черепки древней керамической посуды, самовары, всевозможные часовые механизмы, утюги, швейные машинки «Зингер», фотоаппараты, элементы конского снаряжения, образцы оружия, редчайшие фотографии и многое-многое другое.

Среди раритетов, занимающих особое место, патефон 1949 года выпуска и граммофонные плас­тинки 50-х годов. Несмотря на почтенный возраст, патефону ни много ни мало 73 года, проигрывает он пластинки качественно, что с удовольствием демонстрирует Мухарам Минтаевич, аккуратно и не торопясь заводя механизм, вращая спе­циальную ручку. И спустя минуту «Амурские волны» кружат в вальсе посетителя. Звук стариного патефона дарит особое спокойствие и умиротворение. Поставил Мухарам-ага и другую пластинку – и зазвучали народные татарские мелодии.

– Патефон громко не играет, но в его звучании есть что-то особенное, романтика прошлого, – говорит Мухарам Минтаевич, искренне радуясь, когда в очередной раз старый друг не подводит и начинает проигрывать пластинку.

Подводя итоги экскурсии, Мухарам Минтаевич отмечает:

– Музеи имеют большое значение в нашей жизни, они рассказывают историю не словами, а предметами. В этом их особенность. Конечно, сейчас много способов получить информацию, тем более что в Интернете можно найти практически все. Развиваются и интерактивные музеи. Но все же музей в том образе, к которому мы все привыкли, необходим, и, я думаю, еще долго будет популярен. Собрание нашего музея – важнейший источник изучения истории и культуры края. Здесь представлена история Лепсинска, Лепсинского уезда. Есть экспонаты из Западного Казахстана, с территории близ Алматы. В трех этнографических залах представлена жизнь казахского, татарского и славянских народов, проживавших здесь в разное время. Наш край очень богат природой, историей, в средние века здесь проходила одна из ветвей Великого шелкового пути. По­этому всегда наш край привлекал путешественников, исследователей. Здесь побывали Шокан Уалиханов, Томас Аткинсон, Альфред Брем, Адольф Янушкевич, Петр Семенов-Тян-Шанский, по совету которого, кстати, с Алтая завезены пчелы, позже Юрий Сенкевич и многие другие. Потому важно сохранить и передать потомкам нашу историю, это нужно для нравственного и духовного воспитания молодежи, подрастающего поколения. Поверьте, нашему небольшому музею есть чем удивить самых любознательных, – улыбаясь, рассказывает он.

Стоит добавить, что в разное время свой вклад в создание школьного музея внесли педагоги Ришат Токпаев, Анна Щербакова, Елена Сушкова, Александр Скребцов, Раиса Власова, Иван Пилипенков, Мансур Бахтгузин и, конечно же, сами ученики. Немало экспонатов появилось благодаря местным жителям, безвозмездно передавшим в фонд уже нового музея предметы старины. Большую помощь оказали и сотрудники областного историко-краеведческого музея им. М. Тынышпаева, филиа­лом которого и стал Лепсинский исторический музей.

Художественно-оформительские работы проводил известный скульптор, академик Шамиль Кожаханов вместе с коллективом ТОО «Заман-Ту». В настоящее время в штате музея трудятся десять сотрудников.

Экскурсия подходит к концу, но мы еще долго не можем уйти. Хочется еще и еще раз прикоснуться к древней утвари, вглядываться в старинные фотографии, оружие, одежду, а самое главное – наговориться с хранителем древ­ности. Так мы прозвали Мухарама Минтаевича Хайбулина.

К слову, Лепсинский край изо­билует историческими арте­фактами. В самом селе и его окрестностях находятся сакские курганы, каменные балбалы, а неподалеку были найдены древние наскальные рисунки. Думаю, мы о них напишем еще не раз.