Хранитель истории

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Рустам Алмазов

Древняя рукопись на чагатайско-арабской вязи об ученике Ахмеда Ясауи – Жусуп-ата – будет сохранена для потомков.

Председатель Комитета по архиву, документации и книжному делу Министерства культуры и информации РК Куат Бораш встретился с Сейдалимом Юлдашевым, который хранил древние книги и рукописи с многовековой историей.

Как сообщает пресс-служба МКИ, на встрече были обсуждены вопросы исследования, перевода и введения в научный оборот рукописи и других древних документов, хранящихся у Сейдалима Юлдашева, которые связаны с историей Жусуп-ата – ученика Ходжи Ахмеда Ясауи.

Рукопись, которую потомки Жусуп-ата передавали от отца к сыну, написана на чагатайско-арабской вязи. Длина сохранившейся части составляет 3,5 метра.

– Мой дедушка доверил бумаги моему отцу, а отец передал их мне. В прошлом советская сис­тема не позволила нам использовать эти важные документы и изучать нашу историю. Известно, что в то время ведение религиозных и исторических записей считалось преступлением. Моего дедушку Юлдаш-кожу посадили в 1933 году как «религиозного человека». Мои покойные бабушка и отец пытались спрятать эти рукописи, то закапывая их в землю, то пряча в углу чердака. Я не историк, но верил, что однажды хранящиеся ценности будут востребованы, – говорит Сейдалим Юлдашев.

Содержание рукописи весьма любопытно: в ней содержится информация о ханских указах, самом Жусуп-ата, жизни народа, названиях мест и прочее. Записана и интересная история о том, как Ходжа Ахмед Ясауи встречал гостей фруктами и отсылал их с 12 разными сортами винограда.

После того как была обнародована информация о древней рукописи, заинтересованность в ее изучении проявили многие страны, однако, как считает Сейдалим Юлдашев, историю нашей страны сле­дует изучать и хранить только в Казахстане.

В ходе встречи Куат Бораш поблагодарил старейшину, который бережно хранил записи из прошлого и вносит свой вклад в то, чтобы донести до наших потомков славу эпох, память о людях.

– Сохранение великого наследия нашей нации без утраты – одна из важнейших задач для нашего будущего. Мы также уделяем особое внимание поиску ценных документов, находящихся в частном владении. Взяв историческое наследие под защиту государства, мы должны способствовать раскрытию неизвестных данных и предотвратить их исчезновение в будущем, – сказал Куат Бораш.

#Министерства культуры #Древняя рукопись

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