Хранитель мира и спокойствия

Фото Раушан Шулембаевой

День Первого Президента – прекрасный повод поразмышлять и попытаться понять феномен личности Лидера нации. С Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым связано становление суверенитета страны, и его имя навечно вошло в новейшую историю нашего государства. Мне, как человеку, долгие годы возглавлявшему Духовное управление мусульман Казахстана, и как ученому-востоковеду, приятно вспоминать, что независимость нашей страны первыми признали страны Ближнего и Среднего Востока, в том числе колыбель ислама – Королевство Саудовская Аравия. Нурсултан Абишевич не раз совершал официальные визиты в это государство. Но для меня особенно памятным стал визит 2004 года, когда мне выпала честь, как Верховному муфтию, войти в состав официальной делегации Казахстана. До этого события я успел поработать советником посольства Казахстана в Саудовской Аравии. В ту памятную поездку высшее руководство Королевства из глубокого уважения к нашему Президенту распахнуло перед ним двери к святыням, которые почитает весь исламский мир. Думаю, читателю будет интересен рассказ о поездке Главы нашего государства в эту страну.



Визит Президента состоялся в начале марта, в Эр-Рияде температура зашкаливала за +30 градусов, а в Астане еще стояли морозы. Члены делегации уже сидели на своих мес­тах, когда в самолет зашел Глава государства. Он тепло приветствовал каждого из нас и затем вернулся в свой салон. Нурсултана Абишевичавсегда отличает неизменная приветливость и внимание. Он – один из крупнейших мировых политиков, с чьим именем связывают глобальную безопасность и начало ядерного разоружения на планете, остается простым и искренним. Думаю, в этом есть и проявление его мудрости.



До Эр-Рияда летели около пяти часов. Первого Президента Казахстана встречал наследный принц Абдаллах ибн Абд ал-Азиз (ныне король страны), а в аэропорту Королевства гордо развевался государственный флаг нашей страны. Бывший в то время король Фахд ибн Абд ал-Азиз в связи с болезнью не смог приехать в аэропорт. В Саудовской Аравии советником посольства я проработал три года, и за это время мне ни разу не доводилось видеть, чтобы кого-нибудь встречали с таким огромным почетом, с каким встретили Президента Казахстана.



Президентский кортеж по специальному приглашению наследного принца Абдаллаха направился к его дворцу. Такое приглашение было чрезвычайно важным в установлении двусторонних отношений, не понаслышке знаю, что члены королевской семьи приглашают в свой дом только особо важных гостей. При встрече принц Абдаллах выразил благодарность Нурсултану Абишевичу за визит, руководство Королевства не скрывало своей заинтересованности в укреплении связей с Казахстаном. Саудовцев интересовала история, географическое положение нашего государства, роль религий в обществе. Напомню, что конституцией Королевства является Священный Коран и сунна пророка Мухаммада.



Думаю, признаком высокого почитания и глубокого уважения к Нурсултану Абишевичу является и такой факт: принц Абдаллах сам проявил инициативу и лично предложил Президенту совершить малый хадж – умра. Более того, в честь Президента принц повелел открыть двери священной Каабы, которые во время умры всегда закрыты.



Из Эр-Рияда мы вылетели в Джидду. Затем по северо-восточной городской дороге кортеж Президента Казахстана выехал на древнюю дорогу, ведущую в Мекку, которая находится от Джидды примерно в 70 километрах. В честь Главы нашего государства движение по этой трассе в тот день было приостановлено, и президентский кортеж проехал без остановок. В тот день мы посетили мечеть ал-Харам в Мекке, которая вмещает более миллиона верующих и занимает 309 тысяч квадратных метров. У нее 9 минаретов высотой 95 метров и десятки ворот.



На следующий день нам предстоял путь в священный город Медину. Несмотря на дефицит времени, Президент Казахстана осмотрел долину Арафат, расположенную в 30 километрах от Мекки. Мы стояли вместе с Нурсултаном Абишевичемна горе ар-Рахма (что означает "милость"). Президент внимательно выслушал историю этой местности и долго смотрел на долину Арафат с вершины горы. В аэропорту Медины Главу нашего государства встретили с таким же почетом, как и в Эр-Рияде. Из аэропорта высокого гостя повезли в главную мечеть города, где находится могила пророка Мухаммада.



На следующий день официальный визит Президента Казахстана в Саудовскую Аравию завершался. Нурсултан Абишевич сердечно поблагодарил руководство Королевства за теплый прием, поделился впечатлениями о проведенных здесь встречах, переговорах. Говоря о Казахстане, Глава государства легко оперировал многочисленными цифрами и данными, касающимися показателей развития страны. Разговор коснулся визового, налогового, таможенного законодательств. Наследный принц Абдаллах и члены правительства Саудовской Аравии были удивлены феноменальной памятью и особым умением Нурсултана Абишевича подмечать небольшие, на первый взгляд, детали, которые на деле оказывались важными, судьбоносными в глобальных событиях. А мое сердце переполняла гордость за нашего Президента и Родину – суверенный Казахстан.



Абсаттар хаджи ДЕРБИСАЛИ, директор Института востоковедения им. Р. Сулейменова, доктор филологических наук, профессор

