Хранитель национальной памяти

В Астане в Национальной академической библиотеке состоялась научно-практическая конференция «Ұлт жады және тарихи таным: Тұрсын Жұртбайдың ғылыми-шығармашылық мұрасы», посвященная 75-летию выдающегося писателя и ученого Турсына Журтбая.
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