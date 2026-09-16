Хранитель национальной памяти

Наследие
Зарина Москау
специальный корреспондент

В Астане в Национальной академической библиотеке состоялась научно-практическая конференция «Ұлт жады және тарихи таным: Тұрсын Жұртбайдың ғылыми-шығармашылық мұрасы», посвященная 75-летию выдающегося писателя и ученого Турсына Журтбая.

фото предоставлено пресс-службой Нацбиблиотеки РК

Турсын Журтбай – идейный вдохновитель и руководитель научного центра «Отырар кітап­ханасы», лауреат международной премии «Алаш», премии им. Ш. Кудайбердыулы, им. И. Жансугурова, обладатель золотой медали им. А. Байтурсынова, заслуженный дея­тель РК. В августе текущего года Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил писателю высокую награду – орден «Барыс» I степени.

Особое место в творчестве Турсына Журтбая занимает документальная трилогия о политических лидерах казахского народа «Ұраным Алаш». В ней рассказывается о трагических судьбах передовых представителей казахской интеллигенции, ставших жертвами политичес­ких игр царского колониального режима и советской власти: Алихана Бокейхана, Ахмета Байтурсынулы, Магжана Жумабаева, Миржакыпа Дулатова и других выдающихся деятелей. Турсын Журтбай был первым, кто в далеком 1976 году, когда царила цензура, не побоялся писать правду, подняв тему политических репрессий, голодомора.

Главные направления в творчестве и научной деятельности Турсына Журтбая – абаеведение и ауэзоведение. Помимо монографий, он написал шежире – биографическую летопись Абая и Кунанбая.

На конференции были рассмотрены труды Турсына Журт­бая в области алашеведения, ауэзоведения, абаеведения и архивных исследований, вопросы сохранения национальной исторической памяти, изучения духовного наследия и передачи его будущим поколениям.

Модератором мероприятия выступил директор Научно-исследовательского института «Алаш» Султан-Хан Аккулы. Поздравления юбиляру прозвучали от имени министра культуры и информации Армана Кырыкбаева, министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, акима города Астаны Жениса Касымбека, председателя правления Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенова. С тематическими докладами выступили известные ученые и литературоведы Алибек Аскаров, Саулебек Жамкенов, Абдуакап Кара, Ерлан Сыдыков, Ербол Тлешов, Акедил Тойшанулы, Онайгуль Туржан, Даулеткерей Капулы и другие.

Информационным фоном конференции стала развернутая книжная выставка «Ұлт мұрасын ұлықтаған тұлға», где были представлены художественные произведения и научно-исследовательские труды Турсына Журтбая.

#конференция #Турсын Журтбай #Нацбиблиотека РК

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