Статьи Хранители древности: время перезагрузки Елена БРУСИЛОВСКАЯ

Форум объединил в себе два значимых события – меж­дународную конференцию по музейному делу "Метаморфозы памяти: от наследия к современности" и IV Региональный центральноазиатский фестиваль "Открытая Азия – Открытый Музей". Но многочисленные дискуссии, которые проходили в рамках этого мероприятия, по сути, сводились к одному – каким должен быть музей в современных условиях.



Кунсткамера или аудитория?



Думаю, многие согласятся с тем, что сейчас музеи уже перестали быть склепом или сейфом для экспонатов. Они активно осваивают новые технологии и приемы. А некоторые шагнули еще дальше, вынося на суд пуб­лики неожиданные, а порой и шокирующие экспонаты, превратив тем самым музей в аттракцион и шоу. Как тут не вспомнить Петра Первого, создававшего первый в Российской империи музей-кунст­камеру, своего рода соб­рание диковинок, назначение которого и заключалось в том, чтобы удивлять и развлекать зрителей.



Сейчас в мире тоже сущест­вует огромное количество необычных музеев, в которых собраны весьма экстравагантные экспонаты. Скажем, любителям сладостей будет интересно побывать в музее шоколада, любителям старины – в музее карет, а любителям психологии – в музее сновидений Зигмунда Фрейда. У нас в Казахстане таких музеев пока нет.



Как считают участники форума, современный музей должен формироваться по принципу "два, а то и три в одном", то есть быть информационным, образовательным, научным, культурным и досуговым цент­ром одновременно. Поэтому музей становится площадкой для диалога широкого круга специалистов: музейных кураторов, дизайнеров, художников, архитекторов, искусствоведов, фотографов, ученых.



По мнению Батырхана Жумабаева, директора этно-мемориального комплекса "Карта Казахстана – Атамекен" в Астане, в современном мире успешный музей может не просто стать посещаемым местом, но и дать толчок к развитию территории, ассоциируясь с городом, становясь его символом, своеоб­разной визитной карточкой. Не случайно в своем интервью "Размышления у подножия Улытау" Президент страны Нурсултан­ Назарбаев подчеркнул, что на земле казахов много священных мест, поэтому одна из главных задач отечественных музеев – "оживить" эти места, создав на их территории своеобразные этно-мемориальные комплексы, чтобы не только молодые граждане нашей страны, но и люди всех возрастов и национальной, а также гости, которые приезжают в Казахстан, могли прикоснуться к прошлому, осознав его величие и значимость для дня сегодняшнего.



"Рубежным" в новейшей истории музеев нашей страны стал 2005 год, когда отк­рылся Музей Первого Пре­зидента Казахстана, когда Центральный государственный музей РК получил статус научно-исследовательского учреждения.



В чем секрет успеха?



Понятно, что великие музеи мира, такие как Лувр, Эрмитаж или Британский музей, традиционно являют­ся местами притяжения пуб­лики, потому что в них соб­раны поистине гениальные коллекции. Однако в пос­ледние десятилетия молодые музеи достойно конкурируют с великими по посещаемости и тому влиянию, которое они оказывают на среду. Что помогает им в этом?



Чтобы заинтересовать нынешнюю искушенную пуб­лику, необходимо предложить такую идею музея, которая будет действительно уникальной как по содержанию, так и по материальному воплощению, считают участники форума.



Для наших казахстанских музеев вопрос привлечения посетителей также приобретает первостепенное значение. Батырхан Жумабаев рассказывает, что первое время их музей в целях привлечения посетителей разыгрывал ценные призы, даже автомобили.



– Общество, непрерывно развиваясь, старается соз­давать музейные кластеры для привлечения публики, – говорит заслуженный художник Азербайджана, член Международного комитета музеев и коллекций современного искусства, независимый куратор Сабина Шихлинская из Баку. – В частности, в Берлине соз­дается музейный остров, где одновременно несколько музеев с замечательными коллекциями предпочитают объединяться в единое географическое пространство, в Вене появляются музейные кварталы.



Но при этом, по ее мнению, выигрывают крупные национальные музеи, в то время как проигрывают музеи периферийные, дома-музеи, музеи-усадьбы, дворцы-музеи. Более того, у маленьких музеев появляется опасность исчезновения, а ведь именно они представляют собой образцы наследия культуры, в том числе и национальной.



Эта проблема особенно важна для Казахстана, ведь у нас практически в каждом регионе есть музеи такого типа – небольшие мемо­риальные комплексы, размещенные в объектах исторического и культурного нас­ледия. Скажем, Дом-музей Мухтара Ауэзова в Алматы, Музей Ф. Достоевского в Семее, Музей-квартира Н. Тлендиева в Алматы, Государственный литературно-мемориальный музейный комплекс С. Муканова и Г. Мусрепова, Музей казахских народных музыкальных инструментов. Поэтому, как отмечалось на форуме, в первую очередь надо думать о тех, кто менее защищен.



В то же время маленькие музеи – самые активные, считает главный редактор журнала "Музей", ведущий научный сотрудник Московского центра музейного развития, кандидат историчес­ких наук Елена Медведева.



– Если раньше музеи оценивали по их коллекциям, то сегодня берется во внимание то, чем они готовы поделиться. Маленькие музеи предлагают уникальные способы привлечения аудитории, новые технологии работы с публикой, – говорит Елена Медведева. – Взять, например, Музей Анны Ахматовой, находящийся в Санкт-Петербурге, который привлекает даже дошкольников, потому что способен открыть мир литературы на доступном уровне для самых маленьких.



– Нынешние молодые люди считают, что музей, где отсутствует мультимедийное оборудование в виде плазменной панели, сенсорного киоска, является несовременным. Даже некоторые музейные сотрудники так думают. Конечно, современные технологии идут вперед, но связывать напрямую развитие музея с развитием технологий, я считаю, не стоит. Более того, неистовый интерес детей к новомодным гаджетам зас­тавляет бить тревогу психологов, ведь современные дети порой реагируют только на двигающиеся картинки, – высказывает свое мнение Елена Медведева.



Новый облик музея



Сабина Шихлинская уверена, что не стоит превращать музеи в диснейленды. При этом музеям нужно задуматься о дизайне, создании сайтов, оцифровке всех документов, коллекций, чем и занимаются ведущие цент­ры культуры всего мира. Это позволяет музею выйти на новый уровень, сняв с себя одежду "национально-окраинного типа музея", отойти от бытующего в музейной среде стереотипа "классического" краеведческого музея советской эпохи.



Музеи Казахстана работают в русле Государственной программы "Культурное наследие". В стране соз­даются историко-культурные музеи-заповедники, такие, например, как "Иссык" в Алматинской, "Берель" в Восточно-Казахстанской и "Сарайшик" в Атырауской области. Деятельность таких музеев под открытым небом направлена в первую очередь на изучение архео­логических памятников своих регионов.



Как рассказала Лариса Плетнева, директор Цент­ра современной культуры Дешт-и-Арт, созданного в Караганде, центр занимает­ся реализацией масштабного проекта "MUSEUMстан" ("МУЗЕИ Центральной Азии"), направленного на развитие сети музеев сразу в 4 странах – Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане.



Она напомнила и об известном Музее жертв политических репрессий в поселке Долинка, экспозиция которого соответствует международному уровню. Кстати, уже само это место – экспонат, наполненный собственным смыслом, эмоционально воздействующий на посетителей. Для этого создана особая экспозиция в виде движущихся по стене теней силуэтов – пленников Карлага. Экспонатами стали даже звуки лагеря.



Важно, что некоторые казахстанские музеи, например, Экологический музей в Павлодарской области, Жезказганский историко-археологический музей, взяли на себя функции, которые, казалось бы, совсем не имеют отношения к музейной деятельности, – они работают с детьми-инвалидами, организуют для них туристические маршруты по региону, воспитывая у детей любовь к родному краю, к тому великому понятию – Родина, о котором говорит и наш Президент. Нурсултан Абишевич­ постоянно призывает к тому, чтобы каждый казахстанец знал историю своей страны. "Будущее народа, который не знает и не чтит свою историю, весьма туманно", – справедливо отмечает он. Вот уж поистине – "Не будь глубоки корни у старого дуба, не устоять ему в бурю".



Возвращаясь к музейным проблемам, хотелось бы отметить, что реализация новых проектов невозможна без государственного учас­тия, отмечалось на форуме, и это не только финансирование (или софинансирование), но и содействие в решении вопросов прав пользования зданием, земельным участком, на котором расположен музей. Ведь, как показывает практика, современный музей может быть фактором развития столь же мощным, как, например, инновационные центры, объек­ты промышленно-технологической инфраструктуры, технопарки…



В рамках конференции на базе музеев Алматы были проведены мастер-классы. К участию в них пригласили музейных специалистов и творческую интеллигенцию города – архитекторов, художников, режиссеров, музыкантов. Семь проектных групп смешанного состава под руководством приглашенных экспертов работали над тем, как "оживить" музеи, сделать их более интересными для посетителя.

