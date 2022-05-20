Хранители истории

Один из самых известных и популярных школьных музеев страны расположен в кызылординской школе № 235. Это музей истории и культуры «Атамекен», который был создан в конце

1980-х годов по инициативе директора школы Рахата Култанова.

– На сегодня музей занимает лидирующие позиции среди музеев в организациях образования республики, – сообщили в акимате Кызылординской области. – Еще в 1989 году он стал обладателем первого места республиканского конкурса «Школьные музеи и внеклассная работа», прошедшего в Алматы. А в 2018 году – победителем конкурса социальных проектов, организованного Фондом Первого Президента РК, и получил грант в размере одного миллиона тенге. Отметим, что хранительница и создательница большинства экспозиций педагог Куляш Алматшаева – автор уникальнейшего проекта «Музей в чемодане», благодаря которому увидеть раритеты, собранные школьниками и учителями, и получить массу полезной и познавательной информации смогли тысячи жителей региона.

Музей «Атамекен» состоит из 15 разделов, в которых хранятся раритеты и документальные сведения об истории родного края. Учащимся и посетителям особенно интересны разделы «Абай и Алаш арыстары», «Нумизматика», «Ювелирные изделия», «Национальные ценности», «Ветераны Великой Отечественной войны», «Байконур» и «Арал». В этой школе учителя истории и географии часто проводят уроки, используя экспонаты музея.

Чего здесь только нет! И о каж­дом экспонате можно получить самую исчерпывающую информацию. Например, в школьном музее имеются громкоговоритель времен Великой Отечественной войны, личные вещи погибшего на фронте при обороне Ленин­града кызылординца Нуридина Токменбетова. Российские поис­ковики в 2016 году нашли его медальон, карандаш, монеты, ложку, трофейный нож. Они разыскали родственников солдата и передали им вещи. А те, в свою очередь, подарили музею.

Самый старый экспонат в музее – шок комбес. Ему более 100 лет. Это приспособление, которым казахи добывали огонь. Есть женский головной убор столетней давнос­ти – кимешек. В музее собраны и старинные серебряные украшения – браслеты, кольца, серьги, есть, кстати, и простейший станок, которым раньше пользовались зергеры – ремесленники, ювелиры.

Отдельно хотелось бы рассказать про удивительную женщину Куляш Алматшаеву. Средняя школа № 235 открылась 16 ноября 1972 года. И символический ключ от нового учебного заведения на торжественной линейке вложили в руки начинающего педагога, юной учительницы русского языка и литературы Куляш Алматшаевой. Надо сказать, без нее школа многое потеряла бы. Инициативная, грамотная, открытая, полная идей и мечтаний, она всецело отдалась любимой работе. На данный момент педагог выпустила тысячи учеников, многие из которых с гордостью говорят, что учились у самой Алматшаевой.

Интерес к истории и раритетам у этого учителя возник в юности. Позже, работая уже в школе, в свободное от уроков время сначала составляла списки учащихся, учителей; вела записи, какой награды удостоился тот или иной педагог, собирала школьные фотографии, бережно хранила их в кабинете. И сначала музей был музеем школы. Когда Рахат Култанов подал идею выставить документы, соб­ранные за многие годы Куляш Алматшае­вой, и была открыта первая экспозиция.

Через некоторое время Куляш Алматшаевой пришла идея расширить тематику, собирать экспонаты об истории края. Так появилось еще несколько направлений – Великая Отечественная война, национальная одежда, посуда и предметы быта.

– Ездила по аулам, кое-что приходилось даже покупать за деньги, обменивать на чай, сладости, кусок материи, кое-что давали люди бесплатно, – вспоминает наша героиня. – Часто люди отдавали нам чемоданы. Все они были старые, им сейчас по 60–70 лет. Так возникла идея складывать экспонаты по тематикам в них. Когда предметов стало много, их разделили на почти два десятка тем. Получилось хорошо. И кроме того, что мы собираем раритеты, мы обязательно готовим доклады, лекции, экскурсии по разным направлениям. Для того и создавался музей, чтобы нести людям знания, быть просветителями.

А проект «Музей в чемодане» возник, когда интерес к предметам и документам, собранным Алматшаевой и ее соратниками, перетек далеко за пределы школы, музеем стали интересоваться во всех районах Кызылординской области.

– К тому времени у нас в десятках чемоданов были собраны экспонаты по разным тематикам и направлениям, – рассказывает Куляш Алматшаева. – И появилась идея брать чемодан и идти с ним в народ: в другие школы, организации, на выставки в качест­ве участников. Читать лекции, организовывать диспуты.

Помог реализовать проект общест­венный фонд «Мейірім Үміт». В его рамках был создан клуб юных краеведов, в котором Куляш Алматшаева и специалисты областного музея обучили 20 лекторов из числа старшеклассников школ и студентов гуманитарного колледжа им. Маншук Маметовой. Тщательно были собраны, чтобы наиболее полноценно иллюстрировать ту или иную тему, чемоданы в музее «Атамекен». И уже десятки организаций посетили Куляш Алматшаева и ее юные помощники с «Музеем в чемодане» и интересными историями о нашей стране и родном крае.

– Мобильный «Музей в чемодане» дает возможность, во-первых, развернуть выставку в считанные минуты, – рассказали в фонде «Мейірім Үміт». – Во-вторых, экскурсии можно проводить в любом помещении и даже на открытых площадках. Необходимые тематические экспозиции и экспонаты размещаются в чемоданах и специальных ящиках, которые легко трансформируются в выс­тавочные витрины. Проблем с транспортировкой нет.

У тех, к кому приезжает «Музей в чемодане», много интереса к теме Байконура, к судьбе Аральского моря, к экологии и природе кызылординского края. Организаторы музея «Атамекен» сделали великое дело – они создали прекрасную базу для просветительской работы с населением. И это большая их заслуга.