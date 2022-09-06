Хранители памяти

Библиотеку им. Сабита Муканова впервые посетили внуки известного писателя-земляка – Гаухар Бутина и Адай Муканов вместе с супругой Ляйлой.

Здесь они воочию убедились в том, с каким трепетом в библиотеке, носящей имя их знаменитого предка, хранят все, что связано с его именем.

Еще к 80-летию известного казахского писателя Сабита Муканова в Северо-Казахстанской областной библиотеке была открыта литературно-мемориальная комната-музей. Многие экспонаты для нее предоставила семья писателя. С тех пор родные Сабита Муканова часто посещают библиотеку, держат связь с сотрудниками, дарят личные вещи писателя, оставляют теплые отзывы.

Новым гостям понравились уютные интерьеры библиотеки и сам музей. Гаухар Бутина призналась, что мама – Жанна Сабитовна – просила ее никогда не забывать любимого деда и посещать его родные места.

В книге отзывов внуки Сабита Муканова оставили такую запись:

«Спасибо сердечное за то, что вы храните память о нашем атушке – Сабите Муканове. Самые сердечные и теплые слова – вашему труду, вашему энтузиазму! Многих лет, благополучия всем-всем североказахстанцам. Процветания – родному краю!»